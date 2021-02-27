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На росТВ комики жестко высмеяли топ-пропагандистов Кремля
Источник материала: Хартия'97
На росТВ комики жестко высмеяли топ-пропагандистов Кремля
Ролик сразу удалили с YouTube.
Российские комики на телевидение выступили с юмористическим номером-пародией на пропагандистов Кремля, но ролик удалили из Сети, пишет
Сценку показали в пародийном шоу без цензуры "Однажды в России", которое выходит на канале ТНТ. На этот раз актеры пристали перед зрителями в образе журналистов и пропагандистов Кремля Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.
В сети новый выпуск шоу описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!". Однако на YouTube-канале шоу ролик удалили сразу после публикации. Администраторы не объяснили причину. На запрос журналистов также не последовало ответа от PR-компании и самих артистов.
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