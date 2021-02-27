ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На росТВ комики жестко высмеяли топ-пропагандистов Кремля

27.02.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

На росТВ комики жестко высмеяли топ-пропагандистов Кремля

  • 27.02.2021, 17:28
На росТВ комики жестко высмеяли топ-пропагандистов Кремля

Ролик сразу удалили с YouTube.

Российские комики на телевидение выступили с юмористическим номером-пародией на пропагандистов Кремля, но ролик удалили из Сети, пишет «Апостроф» со ссылкой на "Медуза".

Сценку показали в пародийном шоу без цензуры "Однажды в России", которое выходит на канале ТНТ. На этот раз актеры пристали перед зрителями в образе журналистов и пропагандистов Кремля Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.

В сети новый выпуск шоу описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!". Однако на YouTube-канале шоу ролик удалили сразу после публикации. Администраторы не объяснили причину. На запрос журналистов также не последовало ответа от PR-компании и самих артистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Невозможно терпеть беззаконие». К забастовке присоединился еще один сотрудник Нафтана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by