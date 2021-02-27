Источник материала: Хартия'97

На росТВ комики жестко высмеяли топ-пропагандистов Кремля 27.02.2021, 17:28

Ролик сразу удалили с YouTube.

Российские комики на телевидение выступили с юмористическим номером-пародией на пропагандистов Кремля, но ролик удалили из Сети, пишет «Апостроф» со ссылкой на "Медуза".

Сценку показали в пародийном шоу без цензуры "Однажды в России", которое выходит на канале ТНТ. На этот раз актеры пристали перед зрителями в образе журналистов и пропагандистов Кремля Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой.

В сети новый выпуск шоу описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!". Однако на YouTube-канале шоу ролик удалили сразу после публикации. Администраторы не объяснили причину. На запрос журналистов также не последовало ответа от PR-компании и самих артистов.

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