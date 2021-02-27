Источник материала: Хартия'97

Самая большая группа Европарламента меняет правила, чтобы выгнать партию Орбана 27.02.2021, 17:16

Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии может быть исключена из ЕП уже в среду.

Депутаты Европарламента от Европейской народной партии на шаг приблизились к исключению партии "Фидес" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из своей группы после согласования новых правил приостановления полномочий. Как сообщает "Европейская правда" , об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

Правила, согласованные на закрытом заседании в пятницу лидером группы Манфредом Вебером и главами национальных делегаций ЕНП, позволят группе приостановить деятельность всей партии, а не только одного депутата Европарламента.

Ожидается, что правила будут утверждены требуемым большинством в две трети голосов на собрании группы в следующую среду.

После введения новых правил несколько официальных лиц и депутатов Европарламента заявили, что уверены в том, что группа проголосует за приостановление членства фракции "Фидес", состоящей из 11 человек, хотя дата такого голосования еще не назначена.

Если оба голосования пройдут против "Фидес", это станет важным моментом в отношениях между венгерской партией и правоцентристской европейской политической семьей. Отношения долгое время были непростыми из-за нападок официальных лиц "Фидес" на лидеров и политику ЕНП, а также из-за опасений по поводу верховенства закона в Венгрии. Но обе стороны до сих пор держались вместе в Европейском парламенте.

"Фидес" была отстранена от членства в ЕНП с марта 2019 года, но ее депутаты Европарламента остаются частью группы ЕНП в Европейском парламенте, несмотря на попытки некоторых членов-центристов их выгнать.

В декабре ЕНП наложила санкции на Тамаша Дойча, главу фракции "Фидес" в парламенте, за то, что он сравнил комментарии Вебера с лозунгами гестапо и тайной полиции Венгрии.

Предыдущие попытки исключить "Фидес" из фракции парламента или полностью исключить ее из партийного альянса ЕНП провалились из-за нежелания принимать меры со стороны членов немецких христианских демократов (ХДС) и ее сестринской баварской партии ХСС.

Отвечая на вопрос о "Фидес" в прошлом месяце, новый лидер ХДС Армин Лашет предсказал трудные переговоры, но не заявил четко, поддержит ли он исключение венгерской партии из ЕНП.

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