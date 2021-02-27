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Берлин на страже свободы белорусов
Источник материала: Хартия'97
Берлин на страже свободы белорусов
В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!
В Беларуси продолжаются акции против узурпатора. В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!
- Берлин как всегда на страже свободы, пишет телеграм-канал
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В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!
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