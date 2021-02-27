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Берлин на страже свободы белорусов

27.02.2021 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Берлин на страже свободы белорусов

  • 27.02.2021, 16:55
Берлин на страже свободы белорусов

В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!

В Беларуси продолжаются акции против узурпатора. В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!

- Берлин как всегда на страже свободы, пишет телеграм-канал «Баста». Жыве Беларусь!




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В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!
 
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