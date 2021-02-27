Источник материала: Хартия'97

Берлин на страже свободы белорусов 27.02.2021, 16:55

В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!

В Беларуси продолжаются акции против узурпатора. В борьбе за свободу и справедливость нас поддерживает весь мир!

- Берлин как всегда на страже свободы, пишет телеграм-канал «Баста» . Жыве Беларусь!













Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.