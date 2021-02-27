Источник материала: Хартия'97

В Хабаровске задержан самый богатый по декларациям российский депутат 3 27.02.2021, 16:42

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Фото: Максим Григорьев / Росконгресс

Официально депутат владеет компанией «Монерон» - крупнейшим добытчиком краба в РФ.

В Хабаровске полиция задержала депутата Сахалинской областной думы, Дмитрия Пашова. Ему могут быть предъявлены обвинения по уголовным делам против предпринимателя Олега Кана, которого СМИ называют крабовым королём России. Пашов — официально самый богатый депутат в России. В 2020 году он задекларировал 6 миллиардов 225 миллионов рублей дохода, передает svoboda.org .

О задержании депутата сообщило издание Sakh.com, утверждается, что в Хабаровске он находится в командировке. Издание предполагает, что он может быть отправлен в СИЗО Хабаровска, а затем переведён на Сахалин. Официального подтверждения этой информации нет, однако аналогичные сообщения появились в других изданиях.

Согласно официальным данным, депутат владеет компанией "Монерон", крупнейшим добытчиком краба в России. Однако Следственный комитет считает настоящим владельцем компании Кана. Тот подозревается в причастности к убийству и контрабанде крабов на сумму более 210 миллионов рублей. После возбуждения дел Кан все свои активы переписал на Пашова.

Кан и Пашов связывали дело с переделом рынка добычи краба в России. Долю в компании пыталась купить телеведущая Ксения Собчак, её мать — сенатор Людмила Нарусова обращалась в Верховный суд, когда Сахалинский суд фактически заблокировал сделку.

На Собчак и Нарусову параллельно началась информационная атака в телеграм-каналах. Она предположила, что с ней может быть связан владелец участвующей в крабовом бизнесе "Русской рыбопромышленной компании" Глеб Франк, зять друга Путина Геннадия Тимченко. Представитель бизнесмена заявил РБК, что это не так.

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