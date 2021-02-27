ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В больнице Черновцов произошел взрыв, есть жертвы

27.02.2021 17:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обстоятельства взрыва в больнице Черновцов инцидента уточняются Спасатели эвакуировали из больницы 20 человек, а вспыхнувший огонь потушили за пять минут.


Фото: Молодой буковинец

В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook в субботу, 27 февраля, пишет korrespondent.net.

"Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже", – написала Гусак.

В свою очередь местное управление ГСЧС заявило о пожаре в больнице по улице Героев Майдана. Инцидент произошел в 13:15.

"Произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекалось 20 человек и пять единиц техники. Обстоятельства инцидента уточняются.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства взрыва в больнице Черновцов инцидента уточняются Спасатели эвакуировали из больницы 20 человек, а вспыхнувший огонь потушили за пять минут.
 
Новости дня
Новости разные
 
От Антарктиды откололся гигантский айсберг размером больше Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by