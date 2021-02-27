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В больнице Черновцов произошел взрыв, есть жертвы
Источник материала: Партизан
Обстоятельства взрыва в больнице Черновцов инцидента уточняются Спасатели эвакуировали из больницы 20 человек, а вспыхнувший огонь потушили за пять минут.
Фото: Молодой буковинец
В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook в субботу, 27 февраля,
"Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже", – написала Гусак.
В свою очередь местное управление ГСЧС заявило о пожаре в больнице по улице Героев Майдана. Инцидент произошел в 13:15.
"Произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", – говорится в сообщении.
К тушению пожара привлекалось 20 человек и пять единиц техники. Обстоятельства инцидента уточняются.
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Обстоятельства взрыва в больнице Черновцов инцидента уточняются Спасатели эвакуировали из больницы 20 человек, а вспыхнувший огонь потушили за пять минут.
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