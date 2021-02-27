В больнице Черновцов произошел взрыв, есть жертвы

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пишет korrespondent.net. В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак на своей странице в Facebook в субботу, 27 февраля,korrespondent.net.





"Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы. Детали позже", – написала Гусак.





В свою очередь местное управление ГСЧС заявило о пожаре в больнице по улице Героев Майдана. Инцидент произошел в 13:15.





"Произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). В 13:30 пожар был ликвидирован. Вследствие данного события погиб один и пострадал один человек. Эвакуированы 20 человек", – говорится в сообщении.





К тушению пожара привлекалось 20 человек и пять единиц техники. Обстоятельства инцидента уточняются.















