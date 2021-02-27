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Пчеловоды в Беларуси готовятся встретить весну

27.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси температура – выше нулевой отметки. Пчеловоды надеются, что сильные морозы больше не вернутся, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

Открывать улья нежелательно. Зимой пчел навещают нечасто, только чтобы подкормить нектаром.

«Мне кажется, им не нравится, что я им стучу». – «Конечно».

Пчелы никогда не спят, говорит хозяин агроусадьбы Василий Фролов. Они рождены, чтобы работать, у них дела круглый год.

«Что они сами делают, чтобы было теплее? Улочки набиты пчелами настолько плотно, что лист бумаги не пролезет. Как они это делают, не знаю. Они со всей площади соберутся», – рассказал пчеловод.

Зимой насекомые находятся в сотах близко друг к дружке, создавая особый микроклимат.

«Это плотный куб, внутри которого и поддерживается температура 14-15 градусов. Когда пчела, которая сидит снаружи, замерзла, она колотится и залезает внутрь – погрелась, поела медку и по-честному вылезает наружу. Следующая идет на ее место», – объяснил Василий Фролов.

Василий Алексеевич потомственный пчеловод. Даже не может сказать, в каком поколении. Говорит, три столетия точно. Знания и особые методы передаются из поколения в поколение.

«Кого знаем, все пчеловоды. Тесть тоже пчеловод. У моего дедушки было больше 200 семей».

Эта зима холоднее, чем обычно, но на самочувствии пчел это не сказалось. Морозов полосатые медосборщики не боятся. Больше им грозит влажность. Поэтому профессиональные пчеловоды знают не только как утеплить улья, но и как их проветривать.



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Зимой пчелы находятся в сотах близко друг к дружке, создавая особый микроклимат.
 
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