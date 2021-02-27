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Пчеловоды в Беларуси готовятся встретить весну
27.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси температура – выше нулевой отметки. Пчеловоды надеются, что сильные морозы больше не вернутся, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.
Открывать улья нежелательно. Зимой пчел навещают нечасто, только чтобы подкормить нектаром.
«Мне кажется, им не нравится, что я им стучу». – «Конечно».
Пчелы никогда не спят, говорит хозяин агроусадьбы Василий Фролов. Они рождены, чтобы работать, у них дела круглый год.
Зимой насекомые находятся в сотах близко друг к дружке, создавая особый микроклимат.
Василий Алексеевич потомственный пчеловод. Даже не может сказать, в каком поколении. Говорит, три столетия точно. Знания и особые методы передаются из поколения в поколение.
«Кого знаем, все пчеловоды. Тесть тоже пчеловод. У моего дедушки было больше 200 семей».
Эта зима холоднее, чем обычно, но на самочувствии пчел это не сказалось. Морозов полосатые медосборщики не боятся. Больше им грозит влажность. Поэтому профессиональные пчеловоды знают не только как утеплить улья, но и как их проветривать.
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Зимой пчелы находятся в сотах близко друг к дружке, создавая особый микроклимат.
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