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Владимир Епифанцев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Вчера правой стороны лица, можно сказать, вообще не было, глаз не открывался», – пожаловалась бывшая избранница Владимира Епифанцева.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У изувеченной экс-жены Епифанцева перестал открываться глаз По словам артистки, ей пришлось отказаться от помещения в больницу – детей оставить некому.

По словам артистки, ей пришлось отказаться от помещения в больницу – детей оставить некому. Между тем осмотревший ее невролог диагностировал закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение.Актриса добавила, что все еще чувствует онемение половины головы и постоянные боли. Врачи рекомендовали Анастасии двухнедельный постельный режим.Не так давно на бывшую жену Владимира Епифанцева напали. В тот день артистка и ее новый избранник ужинали в ресторане. В разгар вечера к ним присоединился знакомый режиссер с незнакомой парой. Как вспоминает, девушка, севшая за их столик, внезапно запустила ей в голову тяжелый бокал для пива. Стакан разбился, осколки повредили лоб Анастасии. Артистка не понимает, чем спровоцировала такое поведение новой знакомой.Истекающая кровью актриса позвонила бывшему мужу Владимиру Епифанцеву. Веденская рассказала экс-избраннику о случившемся и попросила присмотреть за их общими детьми пока она будет у медиков. Епифанцев тут же прилетел в ресторан. Владимир набросился на мужчин, которые сопровождали нападавшую. Завязалась потасовка.Всех участников драки отвезли в полицейский участок. По мнению Анастасии Веденской, ее обидчицу отпустили слишком быстро. Дескать, стражи порядка даже не проверили девушку на алкоголь и наркотики.Впрочем, дело полицейские все же открыли. Экс-супруга Владимира Епифанцева хочет, чтобы дебоширку наказали по всей строгости. На денежную компенсацию она не согласна.