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«Я его почему помощником назначил? Он часто этим пользовался. Чтобы какой-то очень острый животрепещущий вопрос донести до президента в течение нескольких часов. И я не пожалел, я получал откровенные, честные, неприглаженные вопросы».

«Не нашел лучшего выхода (и сейчас не жалею) как назначить его помощником. Я знал, что происходит в этих силовых структурах, особенно в спецподразделениях, таких как «Алмаз», «Альфа», ОСАМ (пограничное подразделение), ГРУ Генштаба. На прямой связи с ним были руководители».

«Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как журналисты проморгали сенсацию Уход Лукашенко с поста президента НОК – дымовая завеса?

Своей отставкой с поста в НОК, который он занимал лишь символично, правитель добился появления заголовков в СМИ и высказываний в соцсетях в стиле «Лукашенко больше не президент». Таким образом в тени осталось другое его кадровое решение.– Он (старший сын Виктор – прим.) сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями, – заявил правитель.Между тем эта отставка тянет на сенсацию. Виктор Лукашенко до вчерашнего дня и так фактически руководил НОК, занимая пост вице-президента. Это не мешало ему работать помощником президента по национальной безопасности.Об огромной роли старшего сына на этом посту говорил сам Лукашенко.Так Лукашенко говорил еще полтора-два года назад. Так что же изменилось за прошедшее время? Очевидно, причиной могли стать события после президентских выборов. Силовые структуры и спецподразделения были задействованы в жестоких подавлениях мирных протестов, что привело, в том числе, к нескольким смертям безоружных людей.Каким образомбыл вовлечен в те события и какой позиции он придерживался насчет действий спецподразделений, пока можно только догадываться. Но, вероятно, именно этот фактор привел к его отставке с важного поста, который Виктор Лукашенко занимал аж с 2005 года.Стоит также напомнить, что осенью прошлого года правитель уволилс должности главы МВД под соусом направления его на «особо опасный участок, очень ответственный участок». Но о деятельности помощника главы государства в Гродненской области теперь почти ничего не слышно.