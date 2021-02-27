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Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny

27.02.2021 17:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny
Иллюстрация: zr.ru
А также иметь некоторое сходство с Mercedes-Benz Gelandewagen и Jeep Wrangler.

Независимый украинский дизайнер Роман Прядько показал свое видение возрожденного «проходимца» ЛуАЗ-969/969M/1302 Волынь. Эта модель, «выросшая» из проекта армейского транспортера, выпускалась в Луцке (Украина) с 1966 по 2002 годы — за эти годы машина модернизировалась и обзаводилась модификациями, но планировавшегося второго поколения так и не случилось.
Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny

Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny

Каким оно могло бы быть? Когда-то на ЛуАЗе было довольно четкое представление об этом, но Роман Прядько пошел другим путем: он обращается к стилю, который сформировался у машин первого поколения — и переосмысливает его.

Во внешности концепта Волынь-2 просматривается узнаваемая форма кузова с высоким дорожным просветом, схожие с оригиналом круглые фары, стилизованная под брезентовое покрытие крыша, рельефный задок с характерной задней дверью и запаской.

Автор признает, что в дизайне экстерьера может угадываться сходство с Mercedes-Benz Gelandewagen, Jeep Wrangler или Suzuki Jimny, но считает это закономерным, ведь все указанные модели заимствуют стиль из прошлого. Помимо этого общего качества у концепта, по мнению дизайнера, достаточно своих, присущих Волыни характерных черт.

Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny


Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny

В интерьере обыграно оригинальное двуспицевое колесо, форма и характер приборной панели, четыре круглых переключателя в верхней части панели. Все остальное — полет фантазии, ведь у настоящего ЛуАЗа интерьер (последнее фото) был исключительно утилитарным.
 
 
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Украинский дизайнер Роман Прядько показал свое видение возрожденного «проходимца».
 
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