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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возвращение легенды: новый ЛуАЗ будет подобен Suzuki Jimny Украинский дизайнер Роман Прядько показал свое видение возрожденного «проходимца».

Независимый украинский дизайнерпоказал свое видение возрожденного «проходимца» ЛуАЗ-969/969M/1302 Волынь. Эта модель, «выросшая» из проекта армейского транспортера, выпускалась в Луцке (Украина) с 1966 по 2002 годы — за эти годы машина модернизировалась и обзаводилась модификациями, но планировавшегося второго поколения так и не случилось.Каким оно могло бы быть? Когда-то на ЛуАЗе было довольно четкое представление об этом, но Роман Прядько пошел другим путем: он обращается к стилю, который сформировался у машин первого поколения — и переосмысливает его.Во внешности концепта Волынь-2 просматривается узнаваемая форма кузова с высоким дорожным просветом, схожие с оригиналом круглые фары, стилизованная под брезентовое покрытие крыша, рельефный задок с характерной задней дверью и запаской.Автор признает, что в дизайне экстерьера может угадываться сходство с Mercedes-Benz Gelandewagen, Jeep Wrangler или Suzuki Jimny, но считает это закономерным, ведь все указанные модели заимствуют стиль из прошлого. Помимо этого общего качества у концепта, по мнению дизайнера, достаточно своих, присущих Волыни характерных черт.В интерьере обыграно оригинальное двуспицевое колесо, форма и характер приборной панели, четыре круглых переключателя в верхней части панели. Все остальное — полет фантазии, ведь у настоящего ЛуАЗа интерьер (последнее фото) был исключительно утилитарным.