ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вид изнуренного супруга Анастасии Заворотнюк вызвал жалость у поклонников

27.02.2021 17:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Вид изнуренного супруга Анастасии Заворотнюк вызвал жалость у поклонников
Фото: Сергей Иванов
Несмотря на появляющиеся сообщения, что состояние больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк постепенно улучшается, это, по всей видимости, дается ее супругу Петру Чернышеву непросто. Ему приходится не только много работать, чтобы иметь возможность оплачивать дорогостоящее лечение жены и помогать Анастасии ежедневно.

На фотографии, которую опубликовала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, Петр, участвующий в ее ледовых шоу и снявшийся с прославленной фигуристкой в одном фильме, выглядит очень изможденным.

На своей странице в Instagram Навка разместила фото и видео, на которых она стоит с Петром Чернышевым и американским актером Дином Кейном, известном по роли Супермена в сериале «Лоис и Кларк», который выходил на экраны в 90-х годах.

Фигуристка объяснила, что Канал The CW television network снимает документальный фильм о России, о Москве, о туризме в России и накануне на Красной площади они с Петром принимали участие в съемках, катались на катке.

«Очень приятно вновь увидеть любимого фигуриста Петра!!!» - прокомментировала одна из подписчиц.


Однако другая читательница заметила, что Чернышев выглядит изможденным:

«Пётр, что-то сдал совсем, уставший, бледный».


«Петр такой уставший, Господи! Дай ему сил и здоровья! И всей команде, да и всем людям Планеты Земля-выздоровления и счастья!» - написала еще одна поклонница.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Навка показала резко сдавшего Петра Чернышова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Петыцыя за дабаўленне бел-чырвона-белага сцяга ў эмодзі сабрала амаль 45 тысяч подпісаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by