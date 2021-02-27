Источник материала: UDF



Фото: Сергей Иванов

«Очень приятно вновь увидеть любимого фигуриста Петра!!!» - прокомментировала одна из подписчиц.

«Пётр, что-то сдал совсем, уставший, бледный».

«Петр такой уставший, Господи! Дай ему сил и здоровья! И всей команде, да и всем людям Планеты Земля-выздоровления и счастья!» - написала еще одна поклонница.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вид изнуренного супруга Анастасии Заворотнюк вызвал жалость у поклонников Татьяна Навка показала резко сдавшего Петра Чернышова.

На фотографии, которую опубликовала олимпийская чемпионка, Петр, участвующий в ее ледовых шоу и снявшийся с прославленной фигуристкой в одном фильме, выглядит очень изможденным.На своей странице в Instagram Навка разместила фото и видео, на которых она стоит си американским актером, известном по роли Супермена в сериале «Лоис и Кларк», который выходил на экраны в 90-х годах.Фигуристка объяснила, что Канал The CW television network снимает документальный фильм о России, о Москве, о туризме в России и накануне на Красной площади они с Петром принимали участие в съемках, катались на катке.Однако другая читательница заметила, что Чернышев выглядит изможденным: