|
Вид изнуренного супруга Анастасии Заворотнюк вызвал жалость у поклонников
Источник материала: UDF
Фото: Сергей Иванов
На фотографии, которую опубликовала олимпийская чемпионка Татьяна Навка, Петр, участвующий в ее ледовых шоу и снявшийся с прославленной фигуристкой в одном фильме, выглядит очень изможденным.
На своей странице в Instagram Навка разместила фото и видео, на которых она стоит с Петром Чернышевым и американским актером Дином Кейном, известном по роли Супермена в сериале «Лоис и Кларк», который выходил на экраны в 90-х годах.
Фигуристка объяснила, что Канал The CW television network снимает документальный фильм о России, о Москве, о туризме в России и накануне на Красной площади они с Петром принимали участие в съемках, катались на катке.
«Очень приятно вновь увидеть любимого фигуриста Петра!!!» - прокомментировала одна из подписчиц.
Однако другая читательница заметила, что Чернышев выглядит изможденным:
«Пётр, что-то сдал совсем, уставший, бледный».
«Петр такой уставший, Господи! Дай ему сил и здоровья! И всей команде, да и всем людям Планеты Земля-выздоровления и счастья!» - написала еще одна поклонница.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Татьяна Навка показала резко сдавшего Петра Чернышова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)