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«Невозможно терпеть беззаконие». К забастовке присоединился еще один сотрудник Нафтана
Источник материала: Партизан
Им стал Александр Лешков, машинист технологических насосов Новополоцкого предприятия.
Пополнение среди белорусских забастовщиков. Машинист технологических насосов ОАО "Нафтан" Александр Лешков объявил сегодня, что присоединится к общенациональной забастовке.
«Невозможно мириться с беззаконием и преследованием рабочих за гражданскую позицию и взгляды! Жыве Беларусь!" -
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Им стал Александр Лешков, машинист технологических насосов Новополоцкого предприятия.
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