Встретили весну. Городская Масленица с размахом прошла в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

Массовые гуляния в честь Масленицы и проводов зимы устроили в Гродно в субботу 27 февраля. Было много музыки, песен, конкурсов с подарками и блинных угощений.

Гуляния проходили в лесопарке "Пышки" вдоль прогулочных дорожек "тропы здоровья", было несколько площадок с множеством тематических подворий. Каждое подворье готовили школы, детские сады, колледжи и университеты, различные предприятия. Где-то устраивали конкурс караоке, где-то предлагали разгадать загадки на белорусском языке и получить угощение, где-то разливали горячий чай и раздавали выпечку.

© Sputnik / Инна Гришук Хоровод - традиционная забава на Масленицу

Каждое подворье постаралось удивить гостей праздника оригинальностью оформления. Например, можно было увидеть Емелю на вылепленной из остатков снега ледяной печке, мини-скульптуры из блинов, сделать фото на фоне макета Старого замка, изображенного в том виде, каким его хотят сделать после реконструкции, послушать народные песни и поводить хороводы.

© Sputnik / Инна Гришук Таким горожане хотят видеть после реконструкции Старый замок в Гродно

На спортивной площадке самым интересным и сложным заданием стал масленичный столб, на вершине которого висели пакетики с подарками. Добраться до них смогли только самые сильные.

© Sputnik / Инна Гришук Масленичный столб - самое сложное задание на празднике

© Sputnik / Инна Гришук Представление в "Батлейке" для самых маленьких участников праздника

Самых маленьких гродненцев ждали бесплатные представление кукольного театра "Батлейка", которые в режиме нон-стоп показывали детские спектакли, а заодно рассказывали об обрядах проводов зимы.

Праздник собрал сотни жителей Гродно, на тропе здоровья было не протолкнуться. Горожане фотографировались на фоне кукол Масленицы, многочисленных фотозон, стояли в очереди за шашлыком и солдатской кашей. Кашу раздавали бесплатно в нескольких точках праздничной площадки, ее сварили так много, что посуда закончилась раньше, чем угощение.

© Sputnik / Инна Гришук Дизайнерскими на праздники были не только блины, но и ростовые куклы

Изюминкой Масленицы-2021 стала так называемая блинная аллея – вдоль прогулочной дорожки установили композиции в виде главного масленичного угощения. Дизайнерские блины мастерили сотрудники городских предприятий.

© Sputnik / Инна Гришук Изюминка Масленицы - дизайнерские блины

Городские школы и гимназии выставили напоказ десятки кукол Масленицы, к украшению которых также подошли с фантазией. Закончился праздник традиционным обрядом сжигания чучела зимы.