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Встретили весну. Городская Масленица с размахом прошла в Гродно
27.02.2021 18:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik Альфред Микус
Гуляния проходили в лесопарке "Пышки" вдоль прогулочных дорожек "тропы здоровья", было несколько площадок с множеством тематических подворий. Каждое подворье готовили школы, детские сады, колледжи и университеты, различные предприятия. Где-то устраивали конкурс караоке, где-то предлагали разгадать загадки на белорусском языке и получить угощение, где-то разливали горячий чай и раздавали выпечку.
© Sputnik / Инна Гришук
Хоровод - традиционная забава на Масленицу
Каждое подворье постаралось удивить гостей праздника оригинальностью оформления. Например, можно было увидеть Емелю на вылепленной из остатков снега ледяной печке, мини-скульптуры из блинов, сделать фото на фоне макета Старого замка, изображенного в том виде, каким его хотят сделать после реконструкции, послушать народные песни и поводить хороводы.
© Sputnik / Инна Гришук
Таким горожане хотят видеть после реконструкции Старый замок в Гродно
На спортивной площадке самым интересным и сложным заданием стал масленичный столб, на вершине которого висели пакетики с подарками. Добраться до них смогли только самые сильные.
© Sputnik / Инна Гришук
Масленичный столб - самое сложное задание на празднике
© Sputnik / Инна Гришук
Представление в "Батлейке" для самых маленьких участников праздника
Праздник собрал сотни жителей Гродно, на тропе здоровья было не протолкнуться. Горожане фотографировались на фоне кукол Масленицы, многочисленных фотозон, стояли в очереди за шашлыком и солдатской кашей. Кашу раздавали бесплатно в нескольких точках праздничной площадки, ее сварили так много, что посуда закончилась раньше, чем угощение.
© Sputnik / Инна Гришук
Дизайнерскими на праздники были не только блины, но и ростовые куклы
Изюминкой Масленицы-2021 стала так называемая блинная аллея – вдоль прогулочной дорожки установили композиции в виде главного масленичного угощения. Дизайнерские блины мастерили сотрудники городских предприятий.
© Sputnik / Инна Гришук
Изюминка Масленицы - дизайнерские блины
Городские школы и гимназии выставили напоказ десятки кукол Масленицы, к украшению которых также подошли с фантазией. Закончился праздник традиционным обрядом сжигания чучела зимы.
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Праздник собрал несколько сотен горожан в лесопарке "Пышки", а главным символом народных гуляний стали блины.
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