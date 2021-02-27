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Две трети российской нефти признали нерентабельной

27.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Две трети российской нефти признали нерентабельной

  • 27.02.2021, 18:23
Две трети российской нефти признали нерентабельной
Иллюстрационное фото: Reuters

Качество запасов российской нефти значительно упало.

Только 36% из 30 млрд тонн запасов нефти в России являются рентабельными, что связано с ухудшением условий освоения и падением качества запасов. Как сообщает finanz.ru, об этом пишет заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Согласно данным инвентаризации экономики разработки месторождений, проведенной по поручению правительства России, из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти России только 36% является рентабельным в текущих макроэкономических условиях. Это связано с ухудшением возможностей освоения: ростом обводненности, необходимостью строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции, низкой проницаемостью и расчлененностью коллекторов, уходом в краевые зоны и пласты с небольшими толщинами и так далее», - пояснил Сорокин.

«Все это не только увеличивает себестоимость добычи, но и повышает риски неподтверждения планируемых показателей разработки из-за сложности моделирования процессов и ошибок при бурении, например, выходом из продуктивного пласта при горизонтальном бурении. В результате, по некоторым активам фактическая рентабельность бурения может значительно отличаться от планов, а запасы не подтверждаться», - подчеркнул замминистра.

По его словам, качество воспроизводства ресурсной базы также ухудшается. Средний размер открытий новых месторождений в 2015-2019 годах составил 9-14 млн тонн (без учета нескольких крупных на шельфе и Пайяхского месторождения). Прирост запасов в последние годы обеспечивается доразведкой в действующих регионах добычи, а также переоценкой запасов. В основном, в традиционных регионах прирост происходит за счет поиска пропущенных залежей или бурения на глубокие горизонты. При этом технологическая сложность геологоразведки значительно повышается.

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Качество запасов российской нефти значительно упало.
 
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