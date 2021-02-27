Источник материала: Хартия'97

Премьер заявил о попытке путча: Что происходит сейчас в Ереване? 27.02.2021, 18:15

фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба Вооруженных сил.

Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать указ об освобождении от должности начальника Генштаба Вооруженных сил Оника Гаспаряна. Предложение об отставке, которой добивался премьер-министр Никол Пашинян, было изучено правительством, парламентскими и непарламентскими силами, а также высшим командным составом ВС, сообщается в заявлении на сайте главы государства в субботу, 27 февраля, пишет «Немецкая волна» .

Проект указа об отставке Гаспаряна в корне противоречит Конституции страны, отмечается в заявлении. Президент Армении принимает решения, руководствуясь исключительно национальными интересами, и не защищает ни одну из политических сил, подчеркивается в документе. Саркисян в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями.

Премьер заявил о попытке путча

Никол Пашинян несколькими днями ранее заявил о попытке военного переворота в стране. Его слова были вызваны заявлением Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьера. Глава правительства освободил от должности начальника ГШ ВС.

Между тем, в столице Армении проходит очередной митинг с требованием отставки премьер-министра. Демонстранты собрались у сцены, сооруженной на проспекте Баграмяна, где расположено здание парламента. Одна из главных транспортных артерий Еревана перекрыта с 25 февраля, около парламента развернут палаточный городок.

Массовые протесты в Ереване и других городах Армении начались после подписания премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

В соответствии с документом, вооруженные силы Азербайджана и Армении остались на занимаемых позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамским на востоке и Кельбаджарским и Лачинским на западе.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещены российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе контролирует пограничная служба ФСБ России.

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