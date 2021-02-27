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Ученые нашли доказательство существования библейского пророка Иеремии
Источник материала: Хартия'97
Ученые нашли доказательство существования библейского пророка Иеремии
Находка археологов является библейским сокровищем.
В Иерусалиме (Израиль) нашли древнюю печать, которая принадлежала пророку Исаия (749–686 гг. До н.э.). Об этом сообщает издание Express (перевод -
Библейский эксперт и профессор Том Мейер заявил, что находка является библейским сокровищем и связана с пророком. Исаия был одним из главных пророков еврейской Библии и Ветхого Завета. По оценкам историков, он родился около 650 г. до н.э. во время правления иудейского царя Иосии.
"Были обнаружены археологические свидетельства из города Давида в Иерусалиме, которые подтверждают существование даже самых малоизвестных лиц, упомянутых в Библии, тем самым еще раз доказывая, историческую точность Библии", - сказал Мейер.
Но на этом открытия не заканчиваются. Еще две печати, связанные с библейским пророком и другими личностями из Библии, были обнаружены в частной коллекции в Лондоне.
"Обнаружение этих артефактов, в которых упоминаются менее известные библейские персонажи, демонстрирует, что эти люди действительно существовали, и события, окружавшие их жизни, в данном случае разрушение Иерусалима огнем в 586 году до нашей эры, действительно имели место", - подчеркнул эксперт.
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Находка археологов является библейским сокровищем.
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