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Ученые нашли доказательство существования библейского пророка Иеремии

27.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли доказательство существования библейского пророка Иеремии

  • 27.02.2021, 18:05
  • 1,362
Ученые нашли доказательство существования библейского пророка Иеремии

Находка археологов является библейским сокровищем.

В Иерусалиме (Израиль) нашли древнюю печать, которая принадлежала пророку Исаия (749–686 гг. До н.э.). Об этом сообщает издание Express (перевод - «Апостроф»).

Библейский эксперт и профессор Том Мейер заявил, что находка является библейским сокровищем и связана с пророком. Исаия был одним из главных пророков еврейской Библии и Ветхого Завета. По оценкам историков, он родился около 650 г. до н.э. во время правления иудейского царя Иосии.


"Были обнаружены археологические свидетельства из города Давида в Иерусалиме, которые подтверждают существование даже самых малоизвестных лиц, упомянутых в Библии, тем самым еще раз доказывая, историческую точность Библии", - сказал Мейер.


Но на этом открытия не заканчиваются. Еще две печати, связанные с библейским пророком и другими личностями из Библии, были обнаружены в частной коллекции в Лондоне.

"Обнаружение этих артефактов, в которых упоминаются менее известные библейские персонажи, демонстрирует, что эти люди действительно существовали, и события, окружавшие их жизни, в данном случае разрушение Иерусалима огнем в 586 году до нашей эры, действительно имели место", - подчеркнул эксперт.

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Находка археологов является библейским сокровищем.
 
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