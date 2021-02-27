Источник материала: Хартия'97

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 1 27.02.2021, 17:51

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Бюджет режима трещит по швам.

С 1 марта Беларусь повышает экспортные таможенные пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС.

Соответствующее постановление № 111 было принято правительством 25 февраля.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Экспортная пошлина на сырую нефть, отработанные нефтепродукты, нефтяной битум, мазут, парафин и вазелин повышается до 49,6 доллара за тонну (сейчас – 43,8 доллара за тонну).

Ставка вывозной пошлины на прямогонный бензин повышается до 27,2 доллара за тонну (сейчас – 24 доллара за тонну).

Экспортную пошлину на дизельное топливо, товарные бензины, легкие и средние дистилляты, толуол, бензол, ксилолы и смазочные масла повышают до 14,8 доллара за тонну (сейчас – 13,1 доллара за тонну).

Напомним, в последний раз вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и отдельные категории товаров, произведенных из нефти, менялись 1 февраля. Тогда они также были повышены.

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