Источник материала: Хартия'97

СМИ: Навальный будет отбывать наказание в колонии во Владимирской области 1 27.02.2021, 17:50

Суд решил, что российский оппозиционный политик проведет в колонии около 2,5 лет.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный будет отбывать наказание по делу «Ив Роше» в исправительной колонии №2 Владимирской области. Как пишет «Новая газета» , об этом передают «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.

По словам собеседника издания, Навальный сейчас находится в СИЗО в Кольчугино, откуда его доставят в колонию в Покрове.

Источник «Медиазоны» также сообщал, что накануне политик был во Владимирской области и что его везут в ИК-2. В той же колонии отбывал наказание фигурант «московского дела» Константин Котов.

При этом, как передает РИА «Новости», в дежурной части СИЗО-3 в Кольчугино и ИК-2 Покрова сказали, что ничего не знают об этапировании к ним Навального и не разглашают сведения об осужденных.

Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве 25 февраля.

20 февраля Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда Москвы, который 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .