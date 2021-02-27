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Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья подал в отставку

27.02.2021 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья подал в отставку

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  • 27.02.2021, 17:37
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Почетный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья подал в отставку

Антонио Сотиле заявил, что не хочет иметь ничего общего с режимом Лукашенко.

Почётный консул Беларуси в итальянском регионе Эмилия-Романья Антонио Сотиле подал в отставку в знак несогласия с произволом диктаторского режима. Об этом сообщила местная Gazzetta di Reggio (перевод — телеграм-канал NEXTA).

Уже бывший почётный консул Антонио Сотиле заявил:

«Я разговаривал с сотрудниками министра иностранных дел Луиджи Ди Майо и с белорусским посольством в Италии. Мой выбор — это выбор совести, потому что я твердо верю в ценности, которые привили мне родители, и которые я передаю своим трём детям: демократия, свобода и уважение прав человека. В Беларуси более 27 тысяч человек были арестованы и подверглись запугиванию, преследованиям и пыткам. Десятки человек пропали без вести, пятеро погибли, защищая свои права.

У меня очень много друзей в Беларуси, и я могу с гордостью заявить, что впервые белорусы не объект, а субъект истории!»

Как пишет «Белсат», Сотиле сказал, что не хочет больше иметь ничего общего с Лукашенко.

Сотиле был почетным консулом Беларуси в регионе с ноября 2011 года.

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Антонио Сотиле заявил, что не хочет иметь ничего общего с режимом Лукашенко.
 
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