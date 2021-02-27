В Климовичах лесовоз вылетел с дороги в дерево. Пострадал водитель

Источник материала: Tut.by

В Климовичах утром 26 февраля лесовоз при повороте вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадал водитель, сообщает ГАИ области.



Фото: instagram.com/gai.mogilev

ДТП произошло около 07.50 на улице Набережной. 27-летний местный житель ехал на лесовозе МАЗ с прицепом и при повороте направо не справился с управлением. В результате лесовоз занесло, он выехал на обочину и врезался в дерево.

Водитель лесовоза получил травмы и госпитализирован.

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