|
В ГАИ рассказали, как Infiniti и Skoda оказались в отбойнике на мосту в Могилеве
Источник материала: Tut.by
Стали известны подробности аварии на мосту в Могилеве 26 февраля. По предварительной
Напомним, лобовое столкновение автомобилей Infiniti и Skoda на улице Лазаренко
Выяснилось, что 33-летний житель Круглого ехал за рулем Infiniti FX35 со стороны улицы Космонавтов в направлении Первомайской. В районе дома № 17 он, по предварительной информации, потерял контроль над управлением, кроссовер занесло и выбросило на полосу встречного движения, где он в лобовую столкнулся со Skoda.
В результате ДТП пострадали водитель Skoda — 33-летний шкловчанин — и 39-летняя пассажирка Infiniti. Они избежали серьезных травм благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадали два человека, но серьезных травм удалось избежать благодаря ремням безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)