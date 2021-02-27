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В ГАИ рассказали, как Infiniti и Skoda оказались в отбойнике на мосту в Могилеве

27.02.2021 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны подробности аварии на мосту в Могилеве 26 февраля. По предварительной информации ГАИ, Infiniti и Skoda оказались в отбойнике из-за того, что кроссовер занесло.


Фото: instagram.com/gai.mogilev

Напомним, лобовое столкновение автомобилей Infiniti и Skoda на улице Лазаренко произошло 26 февраля около 15.15.

Выяснилось, что 33-летний житель Круглого ехал за рулем Infiniti FX35 со стороны улицы Космонавтов в направлении Первомайской. В районе дома № 17 он, по предварительной информации, потерял контроль над управлением, кроссовер занесло и выбросило на полосу встречного движения, где он в лобовую столкнулся со Skoda.


Фото: Андрей Бандурист, vk.com/my.mogilev

Фото: Андрей Бандурист, vk.com/my.mogilev

В результате ДТП пострадали водитель Skoda — 33-летний шкловчанин — и 39-летняя пассажирка Infiniti. Они избежали серьезных травм благодаря тому, что были пристегнуты ремнями безопасности.

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Теги: Могилев
 
 
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Пострадали два человека, но серьезных травм удалось избежать благодаря ремням безопасности.
 
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