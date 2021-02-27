Внучка командира батальона Брестской крепости посетила Брест









Для нее, внучки капитана Костицына, в июне 1941-го командира 132-го батальона конвойных войск НКВД, это особое, памятное место. Поиск ответов на сложные, порой очень личные вопросы, для того чтобы понять поступки тех, кого уже давно нет рядом, но о ком жива память, и привели Наталью в наш город.





Война застала комбата на пути из Москвы в Брест, а огненные версты фронтовых дорог, уже командира дивизии и генерал-майора Костицына, оборвутся на Курской дуге в 1943-м. Его большая семья окажется в занятом врагом городе, будет пытаться выжить в гетто, участвовать в подполье, партизанском движении.





– Эта поездка во многом состоялась благодаря моему отцу. Он меня заинтересовал военной темой еще в 1973 году, – рассказывает Наталья Эдуардовна. – Мы были в Курске, Прохоровке, в местах, где воевал и погиб в 1943 году мой дед генерал-майор Александр Степанович Костицын. Потом мы приехали в Брест и познакомились с Татьяной Михайловной Ходцевой. Она провела для нас замечательную экскурсию по крепости. С тех пор я в Бресте не была. Но, видно, всему свое время… Расспрашивать о войне бабушку Галину Артемьевну и отца, которому в 1941-м было всего восемь лет, было бесполезно – они всегда старались уйти от этой темы, будто хотели забыть, вычеркнуть войну из своего прошлого. Когда бабушки не стало, мой отец попросил у меня диктофон и, будто сняв свой же запрет, в одиночку наговорил на него про жизнь в оккупированном Бресте, про участие бабули в антифашистском подполье, как уходили всей семьей в партизанский отряд. И теперь я знаю многое из того, о чем они молчали. О самом первом дне войны, когда осколок застрял в стене над детской кроваткой. О брестском гетто, расстрелах и виселицах на улицах города. О жизни в лесу, пулеметных очередях, осветительных ракетах и лае овчарок карателей.





Как переходили с обозом через линию фронта – сорок телег, сорок семей, в основном женщины и дети. Охрана – три партизана. Шли ночами, опасаясь немецких самолетов, и в каждой телеге была граната, чтобы не попасть живыми к карателям… О том, что муж погиб, бабуля узнала не сразу. Страшная весть пришла, когда они жили в городе Щорсе (сегодня это украинский город Сновск). Почтальон принес письмо, и в этот момент объявили воздушную тревогу. Все бегут в бомбоубежище, а бабушка, глянув в бумагу, будто помешалась. Вокруг рев моторов, свист летящих бомб, взрывы! Эдик (мой отец) и его младшая сестренка Светланка плачут, тянут мать на улицу, а та будто ничего не видит и не слышит. В какой-то момент очнулась, побежали. Когда все стихло, вышли из бомбоубежища, побрели домой. А дома нет. Прямое попадание…













В 2018-м Наталья Эдуардовна вместе с отцом побывала в Новом Осколе, там, где похоронен ее дед. Прошла по небольшой тихой улице имени генерал-майора Александра Костицына. Собранные материалы из архивов и фотографии той поездки она привезла в Брест и передала в музей обороны Брестской крепости.













– Чем больше узнаешь непростую историю своей семьи, тем еще больше хочется знать, – говорит Наталья Эдуардовна. – Даже чисто по-женски попытаться разобрать узелки хитросплетений судеб близких и родных мне людей. Есть у меня как у журналиста в этой поездке и профессиональный интерес. Планирую написать материал о замечательном человеке Татьяне Михайловне Ходцевой, красивом и обаятельном человеке, без которой нельзя представить историю создания музея и мемориала в Брестской крепости. Мы виделись только один раз, в далеком уже 1973-м, но эта встреча осталась со мной на долгие годы. Во многом благодаря ей я сегодня здесь.













Фото Александра Шульгача