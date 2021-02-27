Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?

Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".

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