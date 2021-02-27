|
Дербалызнуть, хлопнуть, сообразить на троих. Как еще предлагают выпить?
27.02.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему "соображают" именно на троих и как могла появиться эта легендарная фраза. Чем отличается "дербалызнуть" от предложения "накатить", и что за легенда об указе Петра I, после которого начали "закладывать за воротник".
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Хлопнуть по рюмашке, раздавить по 50, врезать по маленькой". Сколько еще в русском языке есть вариантов предложить выпить?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)