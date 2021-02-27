Самые популярные дорогие продукты в Беларуси до и во время пандемии









пишет Thinktanks.by, только в 2020 году сектор электронной коммерции вырос примерно на 50 процентов. Как сообщает Wall Street Journal,Thinktanks.by, только в 2020 году сектор электронной коммерции вырос примерно на 50 процентов.





По данным Google , с 2019 по 2020 год поисковые запросы кухонной посуды в интернете выросли на 53 процента, а поиск потоковых устройств - на 31 процент за тот же период. Интерес к кофеваркам в поисковых запросах достиг рекордного уровня в 2020 году, увеличившись более чем на 33 процента с 2019 года.





Эксперты MyUS решили проанализировать и визуализировать мировые тенденции электронной коммерции с 2019 по 2020 год. Они изучили данные об объеме поиска в Google примерно по шестисостам популярным продуктам в 189 странах мира, чтобы определить продукты, которые искали по непропорционально высокой цене.





Выяснилось, что в Беларуси лидер повышенной заинтересованности в 2019 и 2020 годах не изменился. Чаще всего белорусы гуглили Apple Watch — наручные часы с дополнительной функциональностью (умные часы), созданные корпорацией Apple и представленные 9 сентября 2014 года.













Это довольно редкий и необычный тренд. Ведь в большинстве стран, в том числе и соседствующих с Беларусью, самым популярным предметом поиска был iPhone.













С 2019 по 2020 год количество стран, где этот товар был бы наиболее интересен пользователям, выросло на 51%. Во время сезона праздничных покупок 2020 года число стран, в которых ищут iPhone чаще, чем любой другой товар, увеличилось (на 71% больше, чем в предыдущем году).





С сезона отпусков в 2019–2020 годах общее количество стран, в которых игровые приставки были наиболее востребованным продуктом, увеличилось на 157%. Nintendo Switch была самой популярной игровой системой в мире как в 2019, так и в 2020 году.





Потребительские товары, которые чаще всего искали (в Google) в 2019 и 2020 годах



