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Самые популярные дорогие продукты в Беларуси до и во время пандемии

27.02.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На основании данных поиска Google, эксперты изучили основные поисковые запросы по основным группам товаров 600 наименований в 189 странах мира по высокой цене. И вот что получилось.



Как сообщает Wall Street Journal, пишет Thinktanks.by, только в 2020 году сектор электронной коммерции вырос примерно на 50 процентов.

По данным Google , с 2019 по 2020 год поисковые запросы кухонной посуды в интернете выросли на 53 процента, а поиск потоковых устройств - на 31 процент за тот же период. Интерес к кофеваркам в поисковых запросах достиг рекордного уровня в 2020 году, увеличившись более чем на 33 процента с 2019 года.

Эксперты MyUS решили проанализировать и визуализировать мировые тенденции электронной коммерции с 2019 по 2020 год. Они изучили данные об объеме поиска в Google примерно по шестисостам популярным продуктам в 189 странах мира, чтобы определить продукты, которые искали по непропорционально высокой цене. 

Выяснилось, что в Беларуси лидер повышенной заинтересованности в 2019 и 2020 годах не изменился. Чаще всего белорусы гуглили Apple Watch — наручные часы с дополнительной функциональностью (умные часы), созданные корпорацией Apple и представленные 9 сентября 2014 года. 



Это довольно редкий и необычный тренд. Ведь в большинстве стран, в том числе и соседствующих с Беларусью, самым популярным предметом поиска был iPhone.



С 2019 по 2020 год количество стран, где этот товар был бы наиболее интересен пользователям, выросло на 51%. Во время сезона праздничных покупок 2020 года число стран, в которых ищут iPhone чаще, чем любой другой товар, увеличилось (на 71% больше, чем в предыдущем году).

С сезона отпусков в 2019–2020 годах общее количество стран, в которых игровые приставки были наиболее востребованным продуктом, увеличилось на 157%. Nintendo Switch была самой популярной игровой системой в мире как в 2019, так и в 2020 году.

Потребительские товары, которые чаще всего искали (в Google) в 2019 и 2020 годах

CountryProduct (2019)Product (2020)
AfghanistaniPhone 11iPhone 12
AlbaniaiPhone 11iPhone 12
AlgeriaPS4iPhone 12 Pro Max
AndorraChromecastiPhone 12
AngolaiPhone 11iPhone 12
AntiguaFirestickFirestick
ArgentinaChromecastNespresso
ArmeniaiPhone 11iPhone 12
AustraliaChromecastApple TV
AustriaNespressoNespresso
AzerbaijaniPhone 11iPhone 12
BahamasFirestickPS5
BahrainiPhone 11iPhone 12
BangladeshiPhone 11iPhone 12
BarbadosFirestickFirestick
BelarusApple WatchApple Watch
BelgiumNespressoNespresso
BelizeFirestickFirestick
BeniniPhone 11iPhone 12
BhutaniPhone 11iPhone 12
BoliviaPS4Chromecast
Bosnia HerzegovinaiPhone 11iPhone 12
BotswanaMonopolyiPhone 11
BrazilChromecastiPhone 11
BruneiiPhone 11iPhone 12
BulgariaPS4iPhone 12
BurkinaiPhone 11iPhone 12
BurundiUnoiPhone 11 Pro Max
CambodiaiPhone 11 Pro MaxiPhone 11 Pro Max
CamerooniPhone 11 Pro MaxiPhone 12
CanadaInstant PotPS5
Cape VerdeJordan 11 RetroPS4
Central African RepublicChanel Grand Shopping ToteSauvage by Christian Dior
ChadiPhone 11iPhone 11 Pro Max
ChileNintendo SwitchiPhone 11
ChinaKindleiPhone 12
ColombiaPS4iPhone 11
ComorosSauvage by Christian DioriPhone 11 Pro Max
Costa RicaChromecastChromecast
CroatiaPS4iPhone 12
CubaN/AN/A
CyprusiPhone 11 Pro MaxiPhone 12
Czech RepubliciPhone SEiPhone 11
Democratic Republic of CongoiPhone 11iPhone 12
DenmarkChromecastChromecast
DjiboutiPS5iPhone 12
DominicaFirestickFirestick
Dominican RepubliciPhone 11iPhone 12
EcuadorPS4iPhone 12
EgyptPS4iPhone 12

 
 
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На основании данных поиска Google, эксперты изучили основные поисковые запросы по основным группам товаров 600 наименований в 189 странах мира по высокой цене. И вот что...
 
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