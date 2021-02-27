"Назвала сотрудника милиции скользким типом". Жительнице Березы дали два года "домашней химии" за оскорбление

Обвиняемая - 45-летняя жительница Березы, которая ночью 17 ноября 2020 года с помощью мобильного телефона разместила в Telegram-канале сообщение, содержавшее оскорбление в адрес сотрудника милиции из райцентра. Об этомлишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».





Из материалов следствия известно, что 17 ноября 2020 года Валентина Медведь разместила с помощью мобильного телефона в телеграмм-канале “Береза-97” сообщение, в котором указала, что “Лишко действительно гнилой и скользкий тип...”, сравнила его с полицаем и добавила еще несколько оскорбительных слов.





Лингвистическая экспертиза от 7 декабря выявила ненормативную форму выражения, которая имеет целью оскорбить сотрудника милиции и является публичным унижением представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.





На допросе в суде Валентина Медведь пояснила, что до августа 2020 года не знала Лишко.





“В августе он позвонил мне в дверь и вынес предупреждение об недопущении противоправных действий, которое я подписала. Перед этим я в мессенджере написала сообщение с приглашением, чтобы желающие встретились в городском парке поговорить по интересам. Я же 8 лет разведена, думала может с кем познакомиться





Затем 6 сентября я пошла в "Евроопт" за покупками, остановилась возле магазина поговорить со знакомой. Лишко и еще один сотрудник подошли, и тогда Лишко сказал: “О, и Медведь тут!”. Они снимали на видео события.





Буквально на завтра на меня составили протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя я в то время была в магазине и суду предъявляла чек покупки, просила просмотреть видео, чтобы убедиться что в массовом мероприятии я не участвовала.





Затем меня оштрафовали... Я возмутилась - за что?”





Потерпевший Лишко во время допроса рассказал, как увидел оскорбительное сообщение, рассказал о событиях 17 ноября возле "Евроопта", что видел там Валентину на остановке возле магазина, предупреждал ее, чтобы уходила, но она не послушалась.





"Возможно, при написании оскорбления ей управляли эмоции, однако даже когда было возбуждено уголовное дело, Медведь не нашла возможности принести мне извинения.





Поэтому я заявил иск о взыскании с нее моральной компенсации в размере 2 000 рублей. Ведь ее действия - это подрыв моего авторитета, много людей прочитали оскорбительные слова в мессенджере".





В суде были допрошены свидетели - сотрудник милиции Гриценя, который составлял протокол на Медведь по ст. 23.34 КоАП, соседки Валентины Мария Сушко и Будриевич, которые характеризовали ее только положительно, говорили, что разных компаний домой не водила, всегда была вежлива и доброжелательна.





В ходе судебных прений прокурор запросил для Медведь два года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. Смягчающие обстоятельства - наличие несовершеннолетнего ребенка. А также просил суд удовлетворить материальные претензии потерпевшего.





Валентина Медведь просила суд учесть ее непростое материальное положение:





"Я не могу представить, как Дмитрий морально страдал именно на 2 000 рублей, разве может на 100?"





От последнего слова Медведь отказалась.