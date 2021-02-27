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«Соседи, объединяйтесь, весна уже скоро!»
Источник материала: Хартия'97
«Соседи, объединяйтесь, весна уже скоро!»
Жители Боровлян и Зеленого Луга провели совместную акцию.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
- Соседи из Боровлян и Зелёного Луга провели сегодня совместную акцию, пишет телеграм-канал
Соседи, объединяйтесь, весна уже скоро!
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Жители Боровлян и Зеленого Луга провели совместную акцию.
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