Источник материала: Хартия'97

Видеофакт: От Антарктиды откололся айсберг размером с мегаполис 27.02.2021, 19:18

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Площадь айсберга - 1270 квадратных километров.

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 кв. км. Об этом сообщила Антарктическая служба Великобритании, пишет «Униан» .

В частности, айсберг откололся от шельфового ледника Брант, где находится британская исследовательская станция Halley.

Больше 10 лет назад на леднике толщиной 150 м стали появляться крупные трещины. В январе одна из них начала активно расти. 26 февраля за несколько часов эта трещина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг. По прогнозам ученых, он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.

Опасности для станции произошедшее не представляет. В 2016 году ее перенесли в глубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Группа из 12 сотрудников покинула станцию в середине февраля, когда наступила антарктическая зима.

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