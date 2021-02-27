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Машинист «Нафтана» присоединился к забастовке
Источник материала: Хартия'97
Машинист «Нафтана» присоединился к забастовке
Белорусы дают отпор беззаконию.
Лешков Александр Сергеевич, машинист технологических насосов ОАО «Нафтан» присоединился к общенациональной стачке, пишет телеграм-канал
- Невозможно больше терпеть беззаконие и преследование работников за их гражданскую позицию и взгляды, - считает Лешков.
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Белорусы дают отпор беззаконию.
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