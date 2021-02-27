ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Машинист «Нафтана» присоединился к забастовке

27.02.2021 19:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Машинист «Нафтана» присоединился к забастовке

  • 27.02.2021, 19:12
Машинист «Нафтана» присоединился к забастовке

Белорусы дают отпор беззаконию.

Лешков Александр Сергеевич, машинист технологических насосов ОАО «Нафтан» присоединился к общенациональной стачке, пишет телеграм-канал «Стачка Нафтана».

- Невозможно больше терпеть беззаконие и преследование работников за их гражданскую позицию и взгляды, - считает Лешков.



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы дают отпор беззаконию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэзыдэнт Армэніі адмовіўся звальняць начальніка Генштабу. Яго адстаўкі жадаў Пашыньян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by