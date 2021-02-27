Источник материала: Хартия'97

Глава дипломатии ЕС: Режим Путина использует дезинформацию для выживания 27.02.2021, 19:01

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Российский режим выбрал курс конфронтации с Европейским союзом.

Российский режим выбрал курс конфронтации с Европейским союзом и использует все имеющиеся средства для сохранения своей власти. Как сообщает "Европейская правда" , об этом заявил глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во время дискуссии, организованной аналитическим центром Atlantic Council.

"Россия отсоединяется от ЕС. Режим Путина использует все средства, включая дезинформацию, чтобы обеспечить свое выживание и бороться против оппозиции", - сказал Боррель, опубликовав видео своего выступления в Twitter.

Он снова вспомнил о своем визите в Москву и сказал, что агрессивные действия Кремля показали, "что они видят демократические ценности как экзистенциальную угрозу".

"Этот опыт показал нам, что Россия не хочет взаимодействия с Европейским союзом, так как для них, то, что мы олицетворяем, либеральные ценности и демократию, рассматривается как угроза. Что-то такое, с чем они не могут жить", - отметил дипломат.

Боррель ранее заявлял, что новые санкции против России за арест и заключение Алексея Навального будут готовы через неделю.

Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и/или ограничения на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз задействует его.

Обсуждение новых санкций происходит после того, как глава дипломатии ЕС Жозепа Борреля остро раскритиковали в связи с унизительной поездкой в Москву на прошлой неделе, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров использовал общую пресс-конференцию, чтобы унизить блок.

Россия одновременно объявила о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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