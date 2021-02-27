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Медики: Улучшить зрение можно всего за три минуты без операции
Источник материала: Хартия'97
Медики: Улучшить зрение можно всего за три минуты без операции
Результаты станут заметны уже через пару недель.
Офтальмологические клиники наперебой предлагают операции по улучшению зрения, обещая поразительные результаты буквально сразу, как только вы встали с операционного стола.
Возможности современной медицины можно только приветствовать. Только не стоит забывать о том, что к постороннему вмешательству в орган зрения лучше всего прибегать в крайних случаях, пишет
Глаз — достаточно сложный и совершенный механизм, который способен к самовосстановлению, если предпринять для этого соответствующие усилия.
Так врач Руи Хирамацу рекомендует достаточно простую гимнастику, способствующую восстановлению зрения. Специалист советует регулярно выполнять упражнения с пятнами Габора, где требуется найти найти отличия в нескольких рисунках.
Занимаясь этим всего по три минуты в день, уже через пару недель можно заметить существенное улучшение зрения. А через месяц результаты станут значительными и приведут к тому, что вы увидите, что мир гораздо ярче, чем казалось до сих пор.
Очень хорошо помогает от усталости глаз термотерапия, то есть прогревание. Для этого следует влажное полотенце нагреть в микроволновке в течение 30-40 секунд, а потом приложить к закрытым глазам и дождаться остывания.
А еще доктор Хирамацу настоятельно рекомендует побольше употреблять в пищу шпината, в котором содержатся полезные вещества, препятствующие дегенерации желтого пятна и возникновению катаракты.
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Результаты станут заметны уже через пару недель.
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