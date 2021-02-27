Источник материала: Хартия'97

Медики: Улучшить зрение можно всего за три минуты без операции 1 27.02.2021, 18:50

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Результаты станут заметны уже через пару недель.

Офтальмологические клиники наперебой предлагают операции по улучшению зрения, обещая поразительные результаты буквально сразу, как только вы встали с операционного стола.

Возможности современной медицины можно только приветствовать. Только не стоит забывать о том, что к постороннему вмешательству в орган зрения лучше всего прибегать в крайних случаях, пишет healthinfo.ua .

Глаз — достаточно сложный и совершенный механизм, который способен к самовосстановлению, если предпринять для этого соответствующие усилия.

Так врач Руи Хирамацу рекомендует достаточно простую гимнастику, способствующую восстановлению зрения. Специалист советует регулярно выполнять упражнения с пятнами Габора, где требуется найти найти отличия в нескольких рисунках.

Занимаясь этим всего по три минуты в день, уже через пару недель можно заметить существенное улучшение зрения. А через месяц результаты станут значительными и приведут к тому, что вы увидите, что мир гораздо ярче, чем казалось до сих пор.

Очень хорошо помогает от усталости глаз термотерапия, то есть прогревание. Для этого следует влажное полотенце нагреть в микроволновке в течение 30-40 секунд, а потом приложить к закрытым глазам и дождаться остывания.

А еще доктор Хирамацу настоятельно рекомендует побольше употреблять в пищу шпината, в котором содержатся полезные вещества, препятствующие дегенерации желтого пятна и возникновению катаракты.

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