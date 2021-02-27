Источник материала: Хартия'97

Американские консерваторы представили позолоченную статую Дональда Трампа 27.02.2021, 18:39

Один из конгрессменов допустил, что Трамп будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

Позолоченная статуя экс-президента США Дональда Трампа была представлена в пятницу в ходе ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает «Голос Америки» .

В конференции приняли участие многие известные консервативно настроенные законодатели, включая Теда Круза, Тома Коттона и Джоша Хоули, Стива Скализе и Мэтта Гетца.

Участники конференции заявили, что Трампа остается ведущей политической силой среди республиканцев, несмотря на события, связанные с захватом здания Конгресса в январе этого года.

«Дональд Трамп никуда не денется», - сказал сенатор Тед Круз.

Конгрессмен Мэтт Гетц допустил, что Трамп будет баллотироваться на пост президента в 2024 году: «Трамп, вероятно, еще не до конца осушил болото - пока».

Другие участники конференции рассуждали о других потенциальных кандидатах на президентский пост от Республиканской партии.

Сенатор-республиканец Рик Скотт, которого называют в числе возможных кандидатов в президенты заявил, что «у Трампа есть недостатки». Скотт подчеркнул, что Трамп сплотил рабочий класс вокруг Республиканской партии, однако партии не стоит повторять прошлый опыт: «Иначе мы проиграем выборы».

Хоули, еще один из возможных кандидатов на выборах 2024 года, заявил, что Республиканская партия представляет «не прошлое, а будущее этой страны».

Многие высокопоставленные республиканцы не присутствовали на мероприятии в этом году. Среди них бывший вице-президент США Майк Пенс, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и конгрессвумен Лиз Чейни.

Ожидается, что в воскресенье на конференции выступит сам Дональд Трамп.

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