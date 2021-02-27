Источник материала: Хартия'97

Защитник Бабарико подал жалобу в суд на лишение его лицензии 1 27.02.2021, 18:35

Александр Пыльченко

Фото: Народная воля

Ему отказали.

16 октября 2020 года было прекращено действие лицензии адвоката Александра Пыльченко, который защищал Виктора Бабарико и Марию Колесникову. Причиной стал комментарий адвоката tut.by , где тот рассказал, какие действия может предпринять генеральный прокурор в связи с появившимися в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в изоляторах и отделениях милиции. Попытки обжаловать прекращение лицензии в районном суде были безуспешны, однако и Мингорсуд оставил решение в силе.

В публикации от 14 августа 2020 года Александр Пыльченко рассказал, какими полномочиями обладает генпрокурор и какие действия может предпринять по опубликованным в СМИ видео и свидетельствам избиений людей 9−12 августа в РУВД и ИВС. Также юрист пояснил, что в сложившейся ситуации, в связи с полномочиями, может сделать министр обороны, председатель Верховного суда, председатель Следственного комитета.

Начиная с 10 августа tut.by неоднократно обращался в МВД, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с запросом о комментарии о действиях силовиков относительно мирных демонстрантов, однако внятных пояснений со стороны правоохранительных органов не было, анонсированная пресс-службой МВД пресс-конференция с участием начальника минской милиции (на тот момент им был Иван Кубраков, который позже стал министром МВД) в итоге так и не состоялась.

Александр Пыльченко в том своем комментарии пояснил, что генпрокурор должен возбудить уголовные дела по фактам избиения мирных граждан, жестокого и бесчеловечного обращения с задержанными. Юрист также отметил, что Генпрокуратура должна отстранить от занимаемых должностей на время проверки министра внутренних дел, его заместителей и начальника ИВС до установления их причастности или непричастности к произошедшему.

Спустя два месяца на публикацию отреагировали в Минской коллегии адвокатов: дисциплинарная комиссия рассмотрела ситуацию — и нарушений со стороны Пыльченко не выявила.

Однако у Министерства юстиции иная точка зрения: там считают, что Александр Владимирович «допустил в СМИ некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным действиям, в том числе к „блокированию и разоружению воинских подразделений“». Как результат, 16 октября 2020 года Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции прекратила действие лицензии адвоката с 30-летним опытом работы. Самые громкие последние дела, над которыми он работал, — дело Виктора Бабарико и дело Марии Колесниковой.

В Квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности входят председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, по одному представителю от территориальных коллегий адвокатов, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, пять представителей Минюста, два представителя от научных организаций, также могут присутствовать представители иных госорганов. Решение принимается простым большинством.

Александр Пыльченко попытался обжаловать решение в суде Московского района, но безрезультатно. Тогда он обратился в Минский городской суд. Отметим, что в его защиту выступили не только белорусские, но также американские и европейские коллеги.

На заседании по рассмотрению кассационной жалобы в качестве представителя общественности выступил известный юрист и правозащитник, в прошлом — судья и адвокат Гарри Погоняйло.

— Сегодня мы имеем ни государства, ни закона, ни порядка, — заявил он в суде. — В этих условиях, тем не менее, единственным независимым органом, который продолжает оказывать юридическую помощь гражданам, является относительно независимая адвокатура, и ее пытаются уничтожить. Меня допустили в качестве представителя общественности на заседание Квалификационной комиссии — но нашли ли вы об этом хоть одно упоминание в материалах дела? Может быть, вы нашли там наши доводы на 20 страницах? Их там нет. Ни на один наш аргумент ссылки в решении нет. Это полное игнорирование закона. Министерство юстиции не не вправе подменять собой органы адвокатского самоуправления при рассмотрении дисциплинарных дел (дисциплинарная комиссия, напомним, нарушений в действиях Пыльченко не усмотрела. — Прим.).

Сам Александр Пыльченко в суде заявил, что всего лишь дал комментарий СМИ, разъяснял нормы закона. Высказывать мнение может каждый — это гарантировано Конституцией.

— Я по существу не сказал ничего нового, никого не оскорбил и не обидел. Комментарий вполне законный и обоснованный, — пояснил Александр Владимирович. — Я считаю, что своей деятельностью авторитет адвокатуры поднял. Мы, адвокаты, изначально против насилия, особенно когда бездействие компетентных органов парализует общество.

По последним данным, в правоохранительные органы поступило свыше 4 тысяч заявлений граждан, которые заявили о насилии со стороны силовиков.

Более чем через полгода с момента начала протестов все еще неизвестно ни об одном уголовном деле по данным фактам.

Межведомственная комиссия по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан о своей деятельности ничего не сообщает.

Попытки узнать хоть какие-то подробности о ее деятельности в Генеральной прокуратуре и у единственного представленного там «депутата» «парламента» Александра Дубова ничем не закончились.

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Александра Пыльченко.

Он вправе обратиться в Верховный суд.

В 2020 году была также прекращена лицензия адвоката Юлии Леванчук, известна по делу о защите избитого силовиками предпринимателя Максима Хорошина.

В 2021 году практика прекращений лицензий продолжилась: 19 февраля такое решение принято в отношении адвокатов Максима Конона, Константина Михеля, Людмилы Казак, Михаила Кирилюка. Под угрозой дальнейшая деятельность адвоката Владимира Созончука.

По имеющейся информации, на март запланирована следующая серия заседаний комиссий по вопросам деятельности адвокатов.

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