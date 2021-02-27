Сотрудники Гродненского механического завода переходят на «четырехдневку»

Источник материала: Tut.by

В марте 2021 года работники Гродненского механического завода переходят на четырехдневную рабочую неделю с понижением зарплаты. В феврале завод уже объявил о простое из-за отсутствия заказов, рассказали Hrodna.life сотрудники. Директор предприятия Сергей Иваровский говорит, что не хочет сокращать людей и идет на оптимальные меры.





На Гродненском механическом заводе два цеха, в каждом — по несколько производственных участков. Работники цехов 4 февраля узнали от директора предприятия Сергея Иваровского о приказе об их переводе на ⅔ от средней зарплаты в пятницу, 5 февраля. Приказом оформили вынужденный простой предприятия. То есть в этот день на работу выходят не все сотрудники, а неработающим выплачивается 2/3 средней зарплаты за день.

На пятницу, 19 февраля, также оформили приказ о простое.

На март 2021 года подписан приказ на четырехдневку, пенсионеры будут работать три дня в неделю, рассказали Hrodna.life сотрудники. Четырехдневную рабочую неделю ввели для экономии средств при временном отсутствии заказов.

Гродненский механический завод работает более 30 лет. Здесь производят автомобильные и другие моторные транспортные средства, прицепы и полуприцепы, машины и оборудование для добычи полезных ископаемых и строительства, металлические цистерны, резервуары и контейнеры, пластмассовые изделия. Проще говоря, молоковозы, бензовозы — спецтехнику для перевозки опасных грузов и нефтепродуктов, перевозки пищевых и технических жидкостей, и другие изделия из металла.

Среднесписочная численность работающих за 2015 год составляла 206 человек, за 2016 год — 201, 2017 — 190, 2018 — 203, 2019 — 189, говорится в отчетных документах на сайте предприятия. Согласно тому же сайту, на 2013 год там работали 279 человек.

Завод действительно переживает трудности, рассказал Hrodna.life директор предприятия Сергей Иваровский. Финансовые проблемы появились недавно: например, еще в феврале 2020 года на заводе на 200% перевыполнили план по отношению к февралю 2019 года, пояснил руководитель.

Он связывает трудности с пандемией: заказов стало меньше и выросли цены на закупку сырья. По его словам, это временно: предприятие уже выиграло несколько конкурсов, скоро подпишут договоры. Среди клиентов — российские предприятия.

Переход на четырехдневную рабочую неделю директор считает оптимальным вариантом: «Можно было начать сокращать людей, но у нас стоит цель сохранить коллектив».