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Стал известен соперник минского «Динамо» в плей-офф КХЛ
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграет с питерским СКА.
Серия начнется в Санкт-Петербурге, где команды встретятся второго и четвертого марта. После этого серия переедет в Минск. Там игры пройдут шестого и восьмого марта.
Если понадобится провести более четырех матчей, то они состоятся в следующие даты:
10 марта. Санкт-Петербург.
12 марта. Минск.
14 марта. Санкт-Петербург.
Эти команды встречались между собой 30 раз. 19 побед в активе СКА, 11 выигрышей на счету минского «Динамо».
В этом сезоне команды встречались дважды. В Минске «Динамо» выиграло счетом 4:3, а в Петербурге были сильнее «армейцы» — 4:2.
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Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграет с питерским СКА.
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