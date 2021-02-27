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Стал известен соперник минского «Динамо» в плей-офф КХЛ

27.02.2021 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграет с питерским СКА.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Серия начнется в Санкт-Петербурге, где команды встретятся второго и четвертого марта. После этого серия переедет в Минск. Там игры пройдут шестого и восьмого марта.

Если понадобится провести более четырех матчей, то они состоятся в следующие даты:

10 марта. Санкт-Петербург.

12 марта. Минск.

14 марта. Санкт-Петербург.

Эти команды встречались между собой 30 раз. 19 побед в активе СКА, 11 выигрышей на счету минского «Динамо».

В этом сезоне команды встречались дважды. В Минске «Динамо» выиграло счетом 4:3, а в Петербурге были сильнее «армейцы» — 4:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги сыграет с питерским СКА.
 
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