Погода в областных центрах Беларуси с 1 по 7 марта. Прогноз от Дмитрия Рябова

Источник материала: ОНТ

Незадолго до наступления календарной весны погода в Беларуси уже стала напомнить весеннюю. Тенденция сохранится и с наступлением первых мартовских дней.

В понедельник и вторник погода будет без осадков. Местами по стране будут сгущаться туманы, видимость до полукилометра. Ночью и утром возможен гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью составит от -3℃ до +2℃. В середине дня +2℃…+8℃, во вторник по юго-западу до +11℃.

В среду будет облачно с прояснениями. Без осадков. В отдельных районах большая вероятность туманов, видимость до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха составит -2℃…+2℃. Днем будет от +3℃ по востоку страны до +10℃ градусов по западу.

В четверг и в пятницу будет облачно с прояснениями. В четверг без осадков, в пятницу пройдет дождь и мокрый снег. Ночью и утром непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Температура воздуха ночью от -3℃ по востоку до +3℃ по западу, при прояснениях до -5℃. Днем +2℃…+7℃, в пятницу будет контрастно – от -2℃ по северу до +5℃ по югу.

В субботу и в воскресенье придет небольшое похолодание. Будет облачно с прояснениями. В субботу по северо-западной половине, а в воскресенье почти повсеместно пройдет небольшой мокрый снег. Под утро будут сгущаться туманы. Видимость до полукилометра. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха в ночные часы -2℃…-7℃, днем +1℃…+3℃. В воскресенье температура будет под утро -2℃…+3℃, в середине дня – +1℃…+5℃.

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