Лунный календарь на неделю с 1 по 7 марта: сейте на рассаду капусту и лук

Источник материала: ОНТ

Желанная весна уже на пороге. Хоть она пока наступает по календарю, но огородникам скучать некогда.

1 марта можно сеять на рассаду раннюю капусту, сельдерей корневой и лук-порей. 3 марта можно посадить многолетние цветы. 7 марта можно пикировать подросшие сеянцы.

Сильная магнитная буря ожидается 1 марта, но уже на следующий день она несколько утихнет. Однако такой магнитный всплеск может повлиять на самочувствие. Будьте внимательны к себе.

Блеснуть талантами в любимом деле получится 4 марта. Набраться мудрости и трансформировать прошлый опыт в новые виды знаний попробуйте 6 марта.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.

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