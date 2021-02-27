﻿ Лунный календарь на неделю с 1 по 7 марта: сейте на рассаду капусту и лук. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лунный календарь на неделю с 1 по 7 марта: сейте на рассаду капусту и лук

27.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 1 по 7 марта: сейте на рассаду капусту и лук

Желанная весна уже на пороге. Хоть она пока наступает по календарю, но огородникам скучать некогда.  

1 марта можно сеять на рассаду раннюю капусту, сельдерей корневой и лук-порей. 3 марта можно посадить многолетние  цветы. 7 марта можно пикировать подросшие сеянцы.

Сильная магнитная буря ожидается 1 марта, но уже на следующий день она несколько утихнет. Однако такой магнитный всплеск может повлиять на самочувствие. Будьте внимательны к себе.

Блеснуть талантами в любимом деле получится 4 марта. Набраться мудрости и трансформировать прошлый опыт в новые виды знаний попробуйте 6 марта.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.  

Больше информации – в нашем Telegram-канале «Рябов ответит». Мы не предсказываем, а прогнозируем! Присоединяйтесь!


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желанная весна уже на пороге. Хоть она пока наступает по календарю, но огородникам скучать некогда.   1 марта можно сеять на рассаду раннюю капусту, сельдерей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пэрис Хилтон 40 лет. Как последнему столпу гламура удается держаться на плаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by