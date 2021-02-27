﻿ В России владельцы ювелирного магазина для рекламы наняли детей, которые вырядились единорогами и разбили витрину (ВИДЕО). 21.by
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В России владельцы ювелирного магазина для рекламы наняли детей, которые вырядились единорогами и разбили витрину (ВИДЕО)

27.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Владелица российского ювелирного магазина решила сделать очень странную рекламу – наняла детей, которые в костюмах единорогов разбили витрину. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Сахалинской области, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. В местный ювелирный бутик вбежали дети в костюмах единорогов, один из них ударил молотком по витрине, после чего «налетчики» сбежали. О произошедшем сообщила хозяйка бутика на своей странице в Instagram (в истории). Она также предположила, что дети сделали это на спор или для розыгрыша, потому что ничего украдено не было.

Она вызвала полицейских, которые вскоре выяснили, что данное событие – инсценировка, а ее заказчик – сама владелица магазина.

Дети, которые сыграли роль хулиганов, были наняты в рекламном агентстве. 

Правоохранители проводят проверку и собираются привлечь организаторов инсценировки к ответственности, а также дать юридическую оценку работе агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для проведения сомнительной акции.

Фото: pixabay

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Владелица российского ювелирного магазина решила сделать очень странную рекламу – наняла детей, которые в костюмах единорогов разбили витрину. Об этом сообщили в...
 
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