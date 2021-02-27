|
В России владельцы ювелирного магазина для рекламы наняли детей, которые вырядились единорогами и разбили витрину (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Владелица российского ювелирного магазина решила сделать очень странную рекламу – наняла детей, которые в костюмах единорогов разбили витрину. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Сахалинской области,
Инцидент произошел в Южно-Сахалинске. В местный ювелирный бутик вбежали дети в костюмах единорогов, один из них ударил молотком по витрине, после чего «налетчики» сбежали. О произошедшем сообщила хозяйка бутика на своей странице в
Она вызвала полицейских, которые вскоре выяснили, что данное событие – инсценировка, а ее заказчик – сама владелица магазина.
Дети, которые сыграли роль хулиганов, были наняты в рекламном агентстве.
Правоохранители проводят проверку и собираются привлечь организаторов инсценировки к ответственности, а также дать юридическую оценку работе агентства, которое предоставило несовершеннолетних актеров для проведения сомнительной акции.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России владельцы ювелирного магазина для рекламы наняли детей, которые вырядились единорогами и разбили витрину (ВИДЕО)
Владелица российского ювелирного магазина решила сделать очень странную рекламу – наняла детей, которые в костюмах единорогов разбили витрину. Об этом сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)