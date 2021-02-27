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В Санкт-Петербурге женщина выстрелила из пневматического пистолета в пенсионерку, с которой поспорила

27.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге женщина выстрелила из пневматического пистолета в пенсионерку, с которой поспорила

В Санкт-Петербурге в результате конфликта в автобусе с участием двух женщин со стрельбой пострадала одна из них. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, пишет ТАСС.

Инцидент случился в пятницу 26 февраля в Невском районе возле станции метро «Улица Дыбенко». Уточняется, что 30-летняя гражданка выстрелила из пневматического пистолета в 65-летнюю женщину, с которой о чем-то поспорила.

В итоге потерпевшая попала в больницу в состоянии средней степени тяжести «с касательным ранением щеки».

Стрелявшую задержали и доставили в отдел полиции. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото pixabay

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В Санкт-Петербурге в результате конфликта в автобусе с участием двух женщин со стрельбой пострадала одна из них. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по...
 
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