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Прошли первые переходные матчи чемпионата Беларуси по хоккею
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по хоккею прошли первые переходные матчи. По их итогам определятся пары плей-офф турнира.
Интересный поединок состоялся в Новополоцке, где хоккеисты «Химика», представляющие Экстралигу «Б», в волевом поединке обыграли «Могилёв» из сильнейшего дивизиона со счётом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Виктор Гавриленко.
С таким же счётом завершился матч и в Бресте, где хозяева одолели оршанский «Локомотив». Жлобинский «Металлург» не испытал проблем с «Витебском» (3:1), гродненский «Неман» был сильнее «Лиды» – 4:2.
Ответные матчи пройдут завтра. По итогам этих встреч победители выйдут в плей-офф и получат право сыграть в Экстралиге «А» в следующем сезоне.
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В чемпионате Беларуси по хоккею прошли первые переходные матчи. По их итогам определятся пары плей-офф турнира. Интересный поединок состоялся в Новополоцке, где...
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