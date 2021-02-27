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Прошли первые переходные матчи чемпионата Беларуси по хоккею

27.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прошли первые переходные матчи чемпионата Беларуси по хоккею

В чемпионате Беларуси по хоккею прошли первые переходные матчи. По их итогам определятся пары плей-офф турнира.

Интересный поединок состоялся в Новополоцке, где хоккеисты «Химика», представляющие Экстралигу «Б», в волевом поединке обыграли «Могилёв» из сильнейшего дивизиона со счётом 4:2. Дубль в составе победителей оформил Виктор Гавриленко.

С таким же счётом завершился матч и в Бресте, где хозяева одолели оршанский «Локомотив». Жлобинский «Металлург» не испытал проблем с «Витебском» (3:1), гродненский «Неман» был сильнее «Лиды» – 4:2.

Ответные матчи пройдут завтра. По итогам этих встреч победители выйдут в плей-офф и получат право сыграть в Экстралиге «А» в следующем сезоне.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В чемпионате Беларуси по хоккею прошли первые переходные матчи. По их итогам определятся пары плей-офф турнира. Интересный поединок состоялся в Новополоцке, где...
 
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