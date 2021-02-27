Опрос о комфортабельности и качестве услуг стартовал в Национальном аэропорту Минск

Источник материала: ОНТ

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Комфортно ли сейчас путешествовать, намерен узнать Национальный аэропорт Минск.





На сайте аэропорта клиентам предлагается ответить на четыре вопроса. Как часто они летают, за какое время приезжают в аэропорт, достаточно ли магазинов и кафе, и каких услуг всё же не хватает? Ждут и конкретных предложений от туристов - для этого есть отдельная графа. Высказать своё мнение можно до 24 марта.

В 2020-ом пассажиропоток Национального аэропорта снизился примерно до 2 миллионов. Это было ожидаемо. Из-за пандемии спад – больше, чем в 2,5 раза. Но воздушная гавань не закрывала свои двери. Гражданское авиасообщение сократилось, но грузовая авиация продолжала работать.

Сейчас в небе оживление. В феврале регулярные рейсы из аэропорта Дубая в Минск запустила эмиратская авиакомпания. Появился и новый маршрут из Ростова-на-Дону. А пассажиры рейсов могут сделать в аэропорту ПЦР-тест на COVID-19.

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