Новый деревообрабатывающий кластер появился в Витебской области

Источник материала: ОНТ

Колледж, технопарк университета, и компании, занятые в переработке древесины, объединились в Витебской области в деревообрабатывающий кластер.





Больше всего подписей под соглашением от производителей, сразу семь компаний стали участниками нового объединения. Один из примеров – «Витебскдрев». Новую для себя продукцию древесноволокнистых плит для мебели организовали семь лет назад. сейчас поставляют их в 21 страну. В год пандемии открыли новые рынки, сейчас каждый месяц 10 вагонов отправляют в Ирландию. На заводе отрыли и кафедру Витебского технологического университета. Это помогает студентам получать больше практики, заводу решить кадровый вопрос, но и сообща теоретики и практики работают над новыми видами продукции.

Деревообрабатывающая отрасль в Беларуси не «просела» и в короновирусный год. Экспорт по итогам 2020-ого, по товарной позиции «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» составил почти $2 млрд.

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