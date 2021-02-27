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Новый деревообрабатывающий кластер появился в Витебской области

27.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый деревообрабатывающий кластер появился в Витебской области

Колледж, технопарк университета, и компании, занятые в переработке древесины, объединились в Витебской области в деревообрабатывающий кластер.


Больше всего подписей под соглашением от производителей, сразу семь компаний стали участниками нового объединения. Один из примеров – «Витебскдрев». Новую для себя продукцию древесноволокнистых плит для мебели организовали семь лет назад. сейчас поставляют их в 21 страну. В год пандемии открыли новые рынки, сейчас каждый месяц 10 вагонов отправляют в Ирландию. На заводе отрыли и кафедру Витебского технологического университета. Это помогает студентам получать больше практики, заводу решить кадровый вопрос, но и сообща теоретики и практики работают над новыми видами продукции.  

Деревообрабатывающая отрасль в Беларуси не «просела» и в короновирусный год. Экспорт по итогам 2020-ого, по товарной позиции «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» составил почти $2 млрд.

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Колледж, технопарк университета, и компании, занятые в переработке древесины, объединились в Витебской области в деревообрабатывающий кластер. Больше всего...
 
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