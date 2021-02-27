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Лобовое столкновение авто в Могилеве: пострадали два человека
Источник материала: ОНТМогилеве: пострадали два человека" class="one-news__figure-img">
В Могилеве в результате лобового столкновения Infiniti и Skoda пострадали два человека. Серьезных травм им удалось избежать благодаря ремням безопасности. Об этом
Авария случилась днем в пятницу 26 февраля. За рулем Infiniti FX35 сидел 33-летний житель города Круглое – он ехал по улице Лазаренко со стороны улицы Космонавтов в сторону Первомайской. Возле одного из домов он потерял управление, машину занесло, а потом вынесло на встречную. В этот момент там проезжала Skoda.
Произошло лобовое столкновение. В результате аварии пострадали 33-летний шкловчанин (водитель Skoda) и 39-летняя могилевчанка, которая ехала на пассажирском сидении Infiniti. Так как люди были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм удалось избежать.
В ГАИ напомнили, что использование ремней безопасности в случае ДТП в пять раз уменьшает риск смерти водителя и пассажиров.
Фото УВД Могилевского облисполкома
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В Могилеве в результате лобового столкновения Infiniti и Skoda пострадали два человека. Серьезных травм им удалось избежать благодаря ремням безопасности. Об...
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