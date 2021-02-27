ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лобовое столкновение авто в Могилеве: пострадали два человека

27.02.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лобовое столкновение авто в Могилеве: пострадали два человекаМогилеве: пострадали два человека" class="one-news__figure-img">

В Могилеве в результате лобового столкновения Infiniti и Skoda пострадали два человека. Серьезных травм им удалось избежать благодаря ремням безопасности. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома. 

Авария случилась днем в пятницу 26 февраля. За рулем Infiniti FX35 сидел 33-летний житель города Круглое – он ехал по улице Лазаренко со стороны улицы Космонавтов в сторону Первомайской. Возле одного из домов он потерял управление, машину занесло, а потом вынесло на встречную. В этот момент там проезжала Skoda.

Произошло лобовое столкновение. В результате аварии пострадали 33-летний шкловчанин (водитель Skoda) и 39-летняя могилевчанка, которая ехала на пассажирском сидении Infiniti. Так как люди были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм удалось избежать.

В ГАИ напомнили, что использование ремней безопасности в случае ДТП в пять раз уменьшает риск смерти водителя и пассажиров.



Фото УВД Могилевского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве в результате лобового столкновения Infiniti и Skoda пострадали два человека. Серьезных травм им удалось избежать благодаря ремням безопасности. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пэрис Хилтон 40 лет. Как последнему столпу гламура удается держаться на плаву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by