Лобовое столкновение авто в Могилеве: пострадали два человека

Источник материала: ОНТ

Могилеве: пострадали два человека" class="one-news__figure-img">

В Могилеве в результате лобового столкновения Infiniti и Skoda пострадали два человека. Серьезных травм им удалось избежать благодаря ремням безопасности. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария случилась днем в пятницу 26 февраля. За рулем Infiniti FX35 сидел 33-летний житель города Круглое – он ехал по улице Лазаренко со стороны улицы Космонавтов в сторону Первомайской. Возле одного из домов он потерял управление, машину занесло, а потом вынесло на встречную. В этот момент там проезжала Skoda.

Произошло лобовое столкновение. В результате аварии пострадали 33-летний шкловчанин (водитель Skoda) и 39-летняя могилевчанка, которая ехала на пассажирском сидении Infiniti. Так как люди были пристегнуты ремнями безопасности, серьезных травм удалось избежать.

В ГАИ напомнили, что использование ремней безопасности в случае ДТП в пять раз уменьшает риск смерти водителя и пассажиров.









Фото УВД Могилевского облисполкома

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