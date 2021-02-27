Протесты оппозиции охватили улицы Тбилиси

Источник материала: ОНТ

Неспокойно в Грузии. Там ещё вчера оппозиция объявила о начале бессрочного общенационального протеста. Улицы Тбилиси парализованы.





Многотысячная манифестация требовала освобождения одного из своих соратников. Его арестовали в рамках дела о беспорядках на митинге два года назад. Оппозиционеры по-прежнему хотят разрыва отношений с Россией, несмотря на продолжающие сельхоз проблемы – Грузия закупает 95% нужно стране зерна по договоренности с Москвой – и постоянных неудачных попыток замены российского газа.

Экономика страны сейчас полностью зависит от предоставляемых кредитов и помощи, которые нужно будет отдавать. И за это оппозицию сильно критикуют. Все это оборачивается очередными манифестациями, которые сильно влияют на туристическую сферу страны – в Тбилиси сейчас небезопасно. 7,5% ВВП приходится на эту сферу.

Лидеры оппозиции планируют в ближайшие дни блокаду нескольких правительственных зданий, в том числе парламента и госсекретариата. Посреди улиц они устанавливали палатки, правда, их убрала полиция. Часть манифестантов ночевала у здания парламента. Оппозиционеры заявляют, что переходят на «режим бессрочной манифестации».

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