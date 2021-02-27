МИД Беларуси осудил намерения провести акцию памяти в честь «проклятых солдат» в польской Гайновке

Источник материала: ОНТ

Нет героизации нацизма и почитанию нацистов. Белорусский МИД решительно осуждает намерения провести в польском городе Гайновке акцию в память так называемых «проклятых солдат».





Марш – традиционное ежегодное шествие польских неонацистов. Один из так называемых героев, как их пытаются подать участники маршей в Гайновке, а по сути – военный преступник Ромуальд Райс по кличке «Бурый» 75 лет назад руководил кровавым рейдом в населённых белорусами деревнях. На его совести – сотни убитых и искалеченных мирных граждан только из-за того, что они были белорусами. Совершенные тогда преступления шокируют своей жестокостью. В МИД отметили, что дипломаты впредь будут учитывать в отношениях с Варшавой её подходы к практике прославления военных преступников.

На фоне многолетнего попустительства польских властей по отношению к праворадикальным маршам в Гайновке, особенно карикатурно выглядят попытки Польши апеллировать к соблюдению прав человека в Беларуси и лоббировать санкционные меры в отношении нашей страны. «Там, где стали обыденным явлением рост неонацизма, регулярные праворадикальные акции и акты вандализма в отношении памятников тем, кто освобождал Европу от "коричневой чумы"», – подчеркнули в МИДе.

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