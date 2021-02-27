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«За Беларусь»: участники автопробега посетили МЗКТ
Источник материала: ОНТ
Движение «За Беларусь» выстраивает себе экономические маршруты. После того, как его участники объехали всю страну, в качестве пункта прибытия стали выбирать не новые геолокации, а крупные белорусские предприятия.
Формат проведения тот же: общаются друг с другом, с коллективами на заводах. Кроме идейной части – это хорошая возможность увидеть, что происходит на белорусских гигантах.
Первая точка маршрута – Минский завод колёсных тягачей. Здесь очередь из машин растянулась на несколько километров, все в цветах государственного флага. Изучить процесс сборки и даже посидеть за рулём известного броневика «Волота» смогли все.
Участников сотни. И теперь это действительно один большой клуб единомышленников. О своей позиции готовы заявлять громко.
Минский автомобильный завод подготовился к встрече, добавили настроения участникам. Для гостей организовали и выставку самой востребованной техники, на заводе их называют зубрами белорусского машиностроения. Многие из представленных моделей впервые вышли в свет.
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Движение «За Беларусь» выстраивает себе экономические маршруты. После того, как его участники объехали всю страну, в качестве пункта прибытия стали выбирать не...
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