В Нигерии освобождены захваченные бандитами студенты и сотрудники колледжа

Источник материала: ОНТ

Похищенных ранее студентов и работников нигерийского государственного колледжа, расположенного в городе Кагара, удалось освободить – бандиты, захватившие их в плен, согласились на это после переговоров с представителями власти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал Channels TV.

Нападение на спальный корпус госколледжа было совершено вооруженными бандитами 17 февраля. Тогда был похищен 41 человек, в том числе 27 студентов. Все люди, попавшие в плен, были вызволены. Был ли заплачен при этом выкуп бандитам, не сообщается.

Автобусы с освобожденными приехали в город Минна – там их встретил губернатор штата, сообщает телеканал.

Параллельно с этим власти соседнего штата Замфара продолжают искать 317 учениц, похищенных в пятницу 26 февраля из государственной средней школы-интерната для девочек.

Известно, что злоумышленники на мотоциклах и внедорожниках подъехали к зданию школы-интерната ночью. Сообщается, что на некоторых из нападавших была форма сотрудников госслужбы безопасности. Школьниц вывели на улицу и увезли в неизвестном направлении. После этого губернатор штата распорядился немедленно закрыть все школы-интернаты на его территории.

Фото Channels TV

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