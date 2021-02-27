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В Нигерии освобождены захваченные бандитами студенты и сотрудники колледжа
Источник материала: ОНТ
Похищенных ранее студентов и работников нигерийского государственного колледжа, расположенного в городе Кагара, удалось освободить – бандиты, захватившие их в плен, согласились на это после переговоров с представителями власти. Об этом
Нападение на спальный корпус госколледжа было совершено вооруженными бандитами 17 февраля. Тогда был похищен 41 человек, в том числе 27 студентов. Все люди, попавшие в плен, были вызволены. Был ли заплачен при этом выкуп бандитам, не сообщается.
Автобусы с освобожденными приехали в город Минна – там их встретил губернатор штата, сообщает телеканал.
Параллельно с этим власти соседнего штата Замфара продолжают искать
Известно, что злоумышленники на мотоциклах и внедорожниках подъехали к зданию школы-интерната ночью. Сообщается, что на некоторых из нападавших была форма сотрудников госслужбы безопасности. Школьниц вывели на улицу и увезли в неизвестном направлении. После этого губернатор штата распорядился немедленно закрыть все школы-интернаты на его территории.
Фото Channels TV
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Похищенных ранее студентов и работников нигерийского государственного колледжа, расположенного в городе Кагара, удалось освободить – бандиты, захватившие их в...
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