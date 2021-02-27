Чалый: Внутри элиты идет торг, как бы придумать Лукашенко должность, чтобы он ушел

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Экономист Сергей Чалый поделился мнением о прошедшей конференции НОК.

– Внезапно вспомнили о запрете быть президентом НОК и одновременно государственным чиновником, то есть предыдущие вещи никого это не волновало, а сейчас стали формально на это обращать внимание, поэтому Лукашенко, представляя своего старшего сына, сказал, что он уходит с поста его помощника, со всех государственных должностей, видно было, что Виктора это не очень радует, судя по лицу, которое было .

Что можно было вынести из этого события интересного? То, каким образом Лукашенко сам сопровождал все это событие. Видно, что он даже не может провести нормально заранее срепетированную передачу полномочий без того, чтобы отвешивать шутки из серии: «А что это там две кандидатуры? Он что со мной будет конкурировать?».

Казалось бы, по сценарию это должен был быть формальный разгул демократии, давно не встречающийся, особенно когда с Лукашенко появляется какой-то альтернативный кандидат, но видно, как ему психологически тяжело отпустить эту ситуацию – он контролирует каждый кусочек ее происхождения. Э

та какая-то зависимость от контроля, видимо, это главное, что не позволяет ему психологически отпустить какие-то вещи не от себя.

И еще один интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание – это выступление о том, что давайте введем специальный пост почетного председателя НОК и предложим этот пост Лукашенко.

На что он сказал довольно странную фразу, которая кажется неуместной, если не пытаться понять о чем она: «Это несколько преждевременно». То есть не очень понятно, что значит преждевременно, если он уходит с этого поста совсем. Я думаю, что предложение председателя федерации спортивных танцев вот о чем... И оно ложится в канву других странных предложений, например, которое было на ВНС о том, что давайте наградим орденом Героя Беларуси Александра Лукашенко.

Обычно такие предложения делаются, когда давайте наградим за всю совокупность заслуг и намекнем, что хорошо бы и на пенсию. И в этом же ряду была мысль о том, что давайте сделаем его почетным президентом НОК. Именно поэтому Лукашенко сказал, что это преждевременно, давайте подумаем об этом тогда, когда этих трех букв НОК не будет в этом предложении.

Очевидно, что происходит внутренний торг о том, что как бы это номенклатуре, элите придумать нечто такое, как бы нам придумать такую почетную должность Александру Лукашенко, чтобы он одновременно был и доволен, и отпустил бы наконец бразды правления.

Эта конструкция никак не находится, но то, что поиск ее идет и то, что это выплескивается в такие верноподданические предложения, я думаю, это очевидно», – цитирует Трибуна высказывание экономиста в программе «Чалый Live».

Уход Лукашенко с поста президента НОК – дымовая завеса?