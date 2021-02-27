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Запись на ПЦР-исследование COVID в Минском ЦГиЭ в марте будет вестись только по телефону
Источник материала: Партизан
Минский городской центр гигиены и эпидемиологии информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР на март будет осуществляться только по телефону.
Номера телефонов для записи: +375 17 319-53-29, 272-66-21, время их работы: понедельник-пятница с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00.
С апреля электронная запись на проведение тестирования будет открываться по пятницам в 9.00 на пять рабочих дней следующей недели, добавили в ЦГиЭ. "Например: 02.04.2021 в 9:00 откроется запись на лабораторное тестирование с 05.04.2021 по 09.04.2021", - уточнили там,
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Минский городской центр гигиены и эпидемиологии информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на...
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