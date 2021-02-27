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Запись на ПЦР-исследование COVID в Минском ЦГиЭ в марте будет вестись только по телефону

27.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на инфекцию COVID-19 методом ПЦР на март будет осуществляться только по телефону.



Номера телефонов для записи: +375 17 319-53-29, 272-66-21, время их работы: понедельник-пятница с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00.

С апреля электронная запись на проведение тестирования будет открываться по пятницам в 9.00 на пять рабочих дней следующей недели, добавили в ЦГиЭ. "Например: 02.04.2021 в 9:00 откроется запись на лабораторное тестирование  с 05.04.2021 по 09.04.2021", - уточнили там, сообщает interfax.by
 
 
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Минский городской центр гигиены и эпидемиологии информирует, что по техническим причинам для выезжающих за пределы Республики Беларусь запись на тестирование на...
 
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