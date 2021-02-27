«Пропагандисты должны ответить»: Почти 900 историков отправили обращение властям по поводу БЧБ-флага

В своем заявлении историки подробно объяснили, почему для запрета БЧБ-флага нет никаких оснований, и настаивают на том, что пропагандисты, инициировавшие и участвующие в кампании по дискредитации национального флага, должны понести ответственность.





пишет the-village.me, что среди подписантов — 21 доктор наук, 108 кандидатов и PhD. Историк отметил,the-village.me, что среди подписантов — 21 доктор наук, 108 кандидатов и PhD.









«Общее количество подписантов превысила 3 тысячи, но на сайте мы решили оставить имена только тех, кто так или иначе связан с историей как наукой или учебной дисциплиной либо занимается краеведением», — пояснил Смолянчук.





Наш сцяг » можно увидеть фамилии всех подписантов. Вот что говорится в заявлении: На сайте «» можно увидеть фамилии всех подписантов. Вот что говорится в заявлении:





— У сувязі з разгортваннем рэжымам А. Лукашэнкі прапагандысцкай кампаніі па забароне ў Рэспубліцы Беларусь бела-чырвона-белага сцяга мы, беларускія гісторыкі, заяўляем:





Бела-чырвона-белы сцяг з’яўляецца нацыянальным і дзяржаўным беларускім сімвалам. Ён быў ухвалены ў 1917 годзе ўсімі беларускімі нацыянальнымі арганізацыямі і стаў дзяржаўным у 1918 годзе, напрыканцы Першай сусветнай вайны, калі новыя краіны, якія ўзніклі на руінах імперыяў, зацвярджалі свае дзяржаўныя сімвалы. Наша нацыянальная дзяржава Беларуская Народная Рэспубліка прыняла дзяржаўны герб — старажытную Пагоню і дзяржаўны сцяг — бела-чырвона-белага колераў, адпаведных беларускім народным і гістарычным традыцыям…





Выкарыстанне калабарантамі нацыянальных сімвалаў у часы Другой святовай вайны было звычайнай справай у Еўропе і не можа весці да іх дыскрэдытацыі. Мы бачым, як дзяржавы з падобным гістарычным досведам, як, напрыклад, Расія, Украіна, Францыя, Літва, Латвія, Харватыя, Нарвегія, Данія ды іншыя шануюць свае нацыянальныя сцягі.





У верасні 1991 г. Вярхоўны Савет БССР зацвердзіў бела-чырвона-белы сцяг дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. У 1994 годзе менавіта пад ім прыносіў прысягу новаабраны прэзідэнт Лукашэнка.





Сённяшняя афіцыёзная прапагандысцкая кампанія па дыскрэдытацыі і

забароне нацыянальнага і дзяржаўнага сімвала Беларусі бела-чырвона-белага-

сцяга не мае ніякага гістарычнага абгрунтавання, вядзе да расколу грамадства і

распальвання варажнечы паміж грамадзянамі Беларусі





Арганізатары і ўдзельнікі гэтай кампаніі павінны панесці адказнасць не толькі перад судом гісторыі, але і юрыдычную.