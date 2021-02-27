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«Пропагандисты должны ответить»: Почти 900 историков отправили обращение властям по поводу БЧБ-флага
Источник материала: Партизан
Историческое сообщество Беларуси в лице 887 историков отправили заявление в Генпрокуратуру, парламент и Институт истории НАН по поводу инициативы запретить национальный БЧБ-флаг, сообщил на своей странице в Facebook историк Алесь Смолянчук.
В своем заявлении историки подробно объяснили, почему для запрета БЧБ-флага нет никаких оснований, и настаивают на том, что пропагандисты, инициировавшие и участвующие в кампании по дискредитации национального флага, должны понести ответственность.
Историк отметил,
«Общее количество подписантов превысила 3 тысячи, но на сайте мы решили оставить имена только тех, кто так или иначе связан с историей как наукой или учебной дисциплиной либо занимается краеведением», — пояснил Смолянчук.
На сайте «
— У сувязі з разгортваннем рэжымам А. Лукашэнкі прапагандысцкай кампаніі па забароне ў Рэспубліцы Беларусь бела-чырвона-белага сцяга мы, беларускія гісторыкі, заяўляем:
Бела-чырвона-белы сцяг з’яўляецца нацыянальным і дзяржаўным беларускім сімвалам. Ён быў ухвалены ў 1917 годзе ўсімі беларускімі нацыянальнымі арганізацыямі і стаў дзяржаўным у 1918 годзе, напрыканцы Першай сусветнай вайны, калі новыя краіны, якія ўзніклі на руінах імперыяў, зацвярджалі свае дзяржаўныя сімвалы. Наша нацыянальная дзяржава Беларуская Народная Рэспубліка прыняла дзяржаўны герб — старажытную Пагоню і дзяржаўны сцяг — бела-чырвона-белага колераў, адпаведных беларускім народным і гістарычным традыцыям…
Выкарыстанне калабарантамі нацыянальных сімвалаў у часы Другой святовай вайны было звычайнай справай у Еўропе і не можа весці да іх дыскрэдытацыі. Мы бачым, як дзяржавы з падобным гістарычным досведам, як, напрыклад, Расія, Украіна, Францыя, Літва, Латвія, Харватыя, Нарвегія, Данія ды іншыя шануюць свае нацыянальныя сцягі.
У верасні 1991 г. Вярхоўны Савет БССР зацвердзіў бела-чырвона-белы сцяг дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь. У 1994 годзе менавіта пад ім прыносіў прысягу новаабраны прэзідэнт Лукашэнка.
Сённяшняя афіцыёзная прапагандысцкая кампанія па дыскрэдытацыі і
забароне нацыянальнага і дзяржаўнага сімвала Беларусі бела-чырвона-белага-
сцяга не мае ніякага гістарычнага абгрунтавання, вядзе да расколу грамадства і
распальвання варажнечы паміж грамадзянамі Беларусі
Арганізатары і ўдзельнікі гэтай кампаніі павінны панесці адказнасць не толькі перад судом гісторыі, але і юрыдычную.
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«Пропагандисты должны ответить»: Почти 900 историков отправили обращение властям по поводу БЧБ-флага
Историческое сообщество Беларуси в лице 887 историков отправили заявление в Генпрокуратуру, парламент и Институт истории НАН по поводу инициативы запретить...
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