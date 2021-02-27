ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Мозыре чиновники разрешили делать фото на фоне БЧБ-поплавков в бассейне

27.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В горисполком с соответствующим запросом обратились местные жители. Они обратили внимание на перегородки и поплавки в бассейне красного и белого цветов.



Жители Мозыря спросили: «Будет ли считаться заплыв в бассейне пикетом или несанкционированным массовым мероприятием с использованием символики “по схеме БЧБ”? — уточнив, — Могут ли быть привлечены к ответственности персонал и посетители бассейна по ст. 23.34?, — добавили, — Можно ли в интернете разместить фотографии из бассейна, где видны перегородки?»

Зампред райисполкома Феликс Галюк успокоил горожан: можно купаться в бассейне и даже фотографироваться. Однако есть одно но: «Если изображение фото, сделанных в бассейне, содержит в качестве элементов обозначения разметки, которая предназначена исключительно для соблюдения правил безопасности, без ваших комментариев по соответствующей теме, размещение данных фотографий не запрещено».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В горисполком с соответствующим запросом обратились местные жители. Они обратили внимание на перегородки и поплавки в бассейне красного и белого цветов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Гродненского механического завода переходят на «четырехдневку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by