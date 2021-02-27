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КХЛ. СКА в заключительном матче регулярного чемпионата обыграл минское "Динамо"

27.02.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своей площадке обыграл минское "Динамо" (4:2).



СКА — ДИНАМО Мн — 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Ледовый дворец. Начало в 17.00.
CКА: Самонов (Аскаров); Хафизуллин, Фантенберг, Антипин, Токранов, Ожиганов, Дыбленко, Кирсанов, Морозов, Ткачев, Кемппайнен, Кетов, Аалтонен, Швец-Роговой, Бурдасов, Галимов, Марченко, Стремвалль, Вей, Подколзин, Кузьменко.
ДИНАМО Мн: Фурх (Тэйлор с 29.57); Фальковский — Денисов, Горбунов — Митчелл — Паре; Альмквист — Павлович, Когалев — Усов — Демков; Шинкевич — Соловьев, Воронин — Протас — Алистров; Мосалев.
ШАЙБЫ: 1:0 — Галимов (Фантенберг, 16.37). 2:0 — Аалтонен (Ткачев, Ожиганов, 18.48). 3:0 — Морозов (Марченко, 36.38). 3:1 — Мосалев (Митчелл, 42.08). 3:2 — Паре (Мосалев, Митчелл, 42.24). 4:2 — Галимов (Морозов, 54.17).
 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своей площадке обыграл минское "Динамо" (4:2).
 
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